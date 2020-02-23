Когда работа в удовольствие: Лилия Ребрик с мужем зарядили позитивом (видео)

Лилия Ребрик и Андрей Дикий в этом году отпраздновали восьмую годовщину брака, в честь чего устроили себе романтическую поездку вдвоем на Мальдивы, оставив детей дома. Они одна из самых крепких и веселых пар в украинском шоу-бизнесе, которая успевает много работать, воспитывать двоих дочерей и по возможности путешествовать. К слову, недавно телеведущая раскрыла секрет сохранения страсти после стольких лет семейной жизни.

Иногда у супругов выпадает шанс поработать вместе - так, на днях они оба были заняты на детском танцевальном турнире. Лилия была ведущей, а ее муж, с которым они также встретились благодаря танцам, - судьей. А их старшая дочь Диана участвовала в соревнованиях - девочка серьезно занимается танцами.

Ребрик опубликовала в своем Instagram забавный видеоролик с любимым, на котором они стоят рядом и синхронно пританцовывают в такт музыке. Парочка восхищает стильными нарядами и просто-таки заряжает своим позитивом!

Видео: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

"Коли сімейство в роботі! А найголовніше, коли робота в задоволення! А найпрекрасніше, коли робота удвох. Мама- ведуча, Тато- суддя. Так вони і жили... Турнір з бально-спортивного танцю «Team Dance Cup 2020” у Києві в самому розпалі. Важко встояти на місці, коли танцюють такі талановиті діти! Не втомлююся висловлювати своє захоплення! Браво кожному. Насправді це такий труд, але водночас це така РАДІСТЬ!!!" - поделилась эмоциями артистка.

Поклонники остались в восторге от веселой семейки и позитивного видео и оставили много теплых отзывов.

Ліля, яка Ви молодець!!І Ваш чоловік!!!Миру і добра Вашій сімї)))

Якщо профі взялися за діло, все як по маслу

Які ж ви класні і талановиті, просто вогонь і приклад

Ви дуже класна, я вас сьогодні бачила на турнірі

Лілічка- Ви така вся справжня і дуже позитивна людина!!!! Люблю дивитись Ваші фото.вони заряджають позитивом!!!!

Живіть так і далі

Вы такие молодцы классные

Класс!!! Семья супер!!!

Вот классные. Раз 10пересмотрела

Чудова сімейка.

Обожнюю цю пару.Такi класнi

Крутые. Восхищаюсь вами!!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик поделилась забавной историей о младшей дочке - ведущая столкнулась с трудностями во время приучения малышки Полины к горшку.