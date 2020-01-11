Рабочие лошади: Винницкая откровенно рассказала о конфликтах в "ВИА Гре"

По словам Винницкой, конфликты было не скрыть с приходом Анны Седоковой
Алена Винницкая – популярная телеведущая и певица, которая ранее ответила на слухи о расставании с Сергеем Большим. Она редко вспоминает о своем участии в «ВИА Гра». Это было непростое для нее время. Журналисты программы «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Україна» узнали подробности о том периоде жизни.
Много лет назад будущая певица абсолютно случайно попала на телевидение, увидев объявление о наборе. Вскоре она познакомилась с Дмитрием Костюком. Именно он спустя время предложил Алене участие в музыкальном проекте.
Виа Гра - Попытка номер 5
Первый состав группы испытал и невероятную популярность, и бешеный ритм работы, и непростые рабочие отношения. Порой было трудно даже в бытовом плане. Например, Алену Винницкую и Надежду Мейхер селили в номере, где была одна кровать на двоих.
Но когда поменялся состав группы, стало еще труднее.
Татьяна Найник, Алена Винницкая и Анна Седокова
Когда Алена Винницкая решила уйти из коллектива, она уже чувствовала и физическое, и моральное истощение. Сергей Большой давно уговаривал жену порвать с этой каторжной работой. И Алена ушла в никуда. Без денег на сольную карьеру.
Напомним, ранее Винницкая рассказала о своей системе питания и стройности.