"Протесую!" Встревоженная Ребрик подняла острую тему о детских увлечениях

Лилия Ребрик с детства приобщает своих дочек Диану и маленькую Полину к миру искусства. Так, страшая девочка успела дебютировать в сериале, малышки неоднократно снимались с мамой в стильных фотосессиях. Диана профессионально занимается танцами и уже принимает участие в соревнованиях, а вот Полина пока танцует лишь у папы-хореографа на руках. Лилия решила поднять на странице в Instagram тему детских увлечений.

Ведущая заявила, что в бальных танцах существует огромная проблема – нехватка партнеров-мальчиков. Она задалась вопросом, почему так происходит. Свои рассуждения звезда сопроводила фото Дианы, сделанными во время соревнований. Малышка кружит на паркете в ярком розовом платье и исполняет бальный танец с партнером.

"Ми на турнірі з бальних танців. І от на які роздуми мене надихають діти... Багато дівчат танцюють без партнерів!!! І це жахливо! Адже бальні танці без партнерів- це не танці. А в парах- це так красиво, що можна дивитися безкінечно. Я, наприклад, обожнюю танцювати зі своїм чоловіком і мері завжди буде мало. Невже хлопці не хочуть займатися танцями??? Невже серед хлопців в моді лише футбол і бокс? Чи це бажання батьків? Хлопці, які займаються танцями- не хлопці?!?! Міф!!! Протестую!!! Це ще ті хлопці! І це не просто слова! На власному досвіді переконуюсь щодня. Мій Андрій Дикий - яскравий приклад!" - напомнила теледива.

Фото: дочка Лилии Ребрик Полина на турнире по танцам (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики Лилии приобщились к обсуждению актуальной темы и не пожалели комплиментов для дочки знаменитости.

Яка красунечка і розумниця! Молодчина!

Куколка

Така красунька, а посмішка!

Молодець

Какая замечательная доченька! Куколка и красавица, а еще и талантливое маленькое солнышко

Маленька красуня. Батьківська гордість!

Маленька мамина та татова талановита красунечка! Нехай щастить!

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик покорила эффектным образом в вечернем платье по фигуре.