Просто жених и невеста: Ризатдинова и Прохоров в белоснежных нарядах появились вместе на публике

Даже после завершения шоу Танцы со звездами 2019 Анна Ризатдинова и Александр Прохоров продолжают общаться и посещать вместе светские вечеринки. Напомним, что в этом году победителями самого танцевального проекта страны стали актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот. Серебро досталось паре Ризатдинова-Прохоров. При этом Женя Кот в недавнем интервью для шоу “Слава +” откровенно признался: “Вообще для меня удивительно, что она [Анна Ризатдинова] дошла до финала. Несмотря на танцы, потому что это, в принципе, шоу не о танцах, а о людях. Она молодец…”

На волне популярности после Танцев со звездами Анна и Александр продолжают вместе посещать различные мероприятия. Так, 4 декабря в Киеве состоялась запись концерта “Ночь суперхитов”, который увидят зрители “1+1” на Новый год. Судя по всему, пару пригласили не только на звездную вечеринку и общение с журналистами, но также еще раз представить свои танцевальные номера.

“Вчера был настоящий звездный небосклон. Главный новогодний концерт страны #нічсуперхітів. Смотрите скоро на канале “1+1”. Спасибо за возможность стать частью такого праздника”, - подписала новый пост Ризатдинова.

Анна ризатдинова и Александр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

При этом на вечеринку пара пришла в полностью белых нарядах. На Ризатдиновой - облегающее ажурное платье с воздушными рукавами. Волосы собраны в романтичную прическу. Прохоров также позирует в белых брюках и такой же белоснежной рубашке.

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Поклонники украинской гимнастки поспешили прокомментировать ее новое фото и появление с экс-партнером по Танцам.

“От вас прям таки веет позитивом!!!”

“Вы такие красивые, "светитесь" позитивом и энергиеей”

“Потрясающий тандем!!! Нежные, чувственные, изысканные!!! Высокая эстетика!”

“Очень интересная, красивая, талантливая пара”

“Вы победители) Даже в таком танце видна техника и контраст) Вы молодцы!)”

“Яка ж красива пара! Рада бачити вас знову в танці”

“Безумно в вас влюблена”

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, ранее Ризатдинова поделилась своими секретами красоты и рассказала, как же "почувствовать себя королевой".