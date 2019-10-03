Просто загляденье: Осадчая в костюме от украинского дизайнера покорила стилем в Париже

Телеведущая в столице Франции не только отдыхает, но и работает
Катя Осадчая прибыла в Париж не только поработать, но и отдохнуть. Она отправилась в столицу Франции в компании мужа Юрия Горбунова и успела насладится местными достопримечательностями, в частности, посетить музей Орсе и полюбоваться Эйфелевой башней. А 2 октября телеведущая вместе с супругом, а также другими украинскими звездами Олей Поляковой и Лесей Никитюк отправилась на показ новой коллекции украинского дизайнера Андре Тана, который состоялся на 22-й Avenue de Messine в Париже ( адрес Посольства Украины во Франции). Катя поделилась в Instagram фото с мероприятия, а также опубликовала романтические снимки с мужем, сделанные на парижских улочках.
На фото в профиле теледива запечатлена в брючном черном костюме украшенном блестками от Andre Tan с укороченным жакетом. Она дополнила лук удобными кроссовками, но для появления в кадре сменила их на лодочки и надела шляпу с широкими полями.
"Відпочили, треба і попрацювати", - подписала фото Катя.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Фото: Катя Осадчая и Оля Полякова (фото: instagram/lyutovalexey)
Поклонникам образ теледивы явно пришелся по душе - они не смогли удержаться от комплиментов.
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В сториз Катя показала романтическую прогулку с мужем. Пара провела время в Люксембургском саду и побывала в Пантеоне в Латинском квартале, а вечером отправилась в ресторан с видом на Эйфелеву башню.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Париже (instagram.com/kosadcha)
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