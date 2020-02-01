"Просто взрыв мозга": Леся Никитюк засветила грудь без белья в облегающем мини-платье

Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в ОАЭ, явно решила повеселиться на полную и продолжает поражать и даже эпатировать поклонников своими откровенными образами. Так, недавно телеведущая явилась на ужин в ресторане в провокационном воздушном топе, оголяющем живот и зону декольте. А свежий снимок в Instagram звезды вызвал настоящий фурор - ведь Леди Ле примерила еще более пикантный наряд!

32-летняя звезда шоу Орел и Решка эффектно выходит на фото из вод Персидского залива в ну очень облегающем мини-платье неонового салатового оттенка с двойной бретелькой на одно плечо. Тонкая ткань плотно облегает соблазнительные изгибы тела Леси, а так как она решила обойтись без бюстгальтера, то пользователи сети могут рассмотреть и выпирающие соски знаменитости.

Впрочем, саму Никитюк это совершенно не смущает.

"Хотелось бы написать: "Это моя круизная коллекция #ѕамашила, которая скоро завоюет мир!" Оооо уже написала", – прокомментировала артистка горячий кадр.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры ведущей пришли в восторг и принялись активно обсуждать увиденное, не забывая оставить Лесе комплименты и восхититься ее фигурой.

А известный радиоведущий Слава Демин даже написал: "Женщина, у вас что-то торчит", на что Леся Никитюк ответила с юмором: "Это кормилицы".

Огнище

Аріель

Супер!

Рятувальниця Малібу

Это просто взрыв мозга, вау вау вау

Красивый горизонт

Красотулька!!!

Мир завоёван тобой ещё вчера

Богиня

шикарно)

Файні годувальниці

Красивая

Яка гарна дівчинка Леся

шо то є українська краса!!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк сверкнула пышным бюстом в бикини на отдыхе в Абу-Даби.