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"Просто взрыв мозга": Леся Никитюк засветила грудь без белья в облегающем мини-платье

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Ведущая примерила пикантный наряд из своей "круизной коллекции"

Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в ОАЭ, явно решила повеселиться на полную и продолжает поражать и даже эпатировать поклонников своими откровенными образами. Так, недавно телеведущая явилась на ужин в ресторане в провокационном воздушном топе, оголяющем живот и зону декольте. А свежий снимок в Instagram звезды вызвал настоящий фурор - ведь Леди Ле примерила еще более пикантный наряд!

32-летняя звезда шоу Орел и Решка эффектно выходит на фото из вод Персидского залива в ну очень облегающем мини-платье неонового салатового оттенка с двойной бретелькой на одно плечо. Тонкая ткань плотно облегает соблазнительные изгибы тела Леси, а так как она решила обойтись без бюстгальтера, то пользователи сети могут рассмотреть и выпирающие соски знаменитости.

Впрочем, саму Никитюк это совершенно не смущает.

"Хотелось бы написать: "Это моя круизная коллекция #ѕамашила, которая скоро завоюет мир!" Оооо уже написала", – прокомментировала артистка горячий кадр.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры ведущей пришли в восторг и принялись активно обсуждать увиденное, не забывая оставить Лесе комплименты и восхититься ее фигурой.

А известный радиоведущий Слава Демин даже написал: "Женщина, у вас что-то торчит", на что Леся Никитюк ответила с юмором: "Это кормилицы".

  • Огнище
  • Аріель
  • Супер!
  • Рятувальниця Малібу
  • Это просто взрыв мозга, вау вау вау
  • Красивый горизонт
  • Красотулька!!!
  • Мир завоёван тобой ещё вчера
  • Богиня
  • шикарно)
  • Файні годувальниці
  • Красивая
  • Яка гарна дівчинка Леся
  • шо то є українська краса!!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк сверкнула пышным бюстом в бикини на отдыхе в Абу-Даби.

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