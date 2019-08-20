"Волшебная": Лилия Ребрик очаровала фигурой в небесно-голубом платье

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Образ от телеведущей привел в восторг ее поклонников

Лилия Ребрик, которая продолжает восхищать своих фанатов шикарными образами и яркими фото в своем Instagram, снова нарвалась на комплименты от фолловеров за отлично подобраный лук для съемок.

Лилия показала кадры, сделанные в одном из спальных районов Киева, на котором поклонники смогли рассмотреть подобранное для передачи платье и оценить его.

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сельский гламур, городской гламур, гламур столичный и урбанистический, а у нас простой гламур - Борщаговский (кто не знает, то такой спальный район в Киеве - ооочень известен). Вписываемся в эту картину жаркого августовского утра просто идеально!" - подписала она фото с коллегой Анатолием Анатоличем.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"А теперь внимание вопрос: Чья машина?" - решила подзадорить игрой в угадайку своих подписчиков Лилия.

И пока одни активно угадывали кому принадлежит раритетное авто, кое-кто из подписчиков обратил внимание и на наряд ведущей. На съемку Лилия надела летнее платье из кружева двух цветов — синего и небесно-голубого с открытыми плечами, которое выгодно подчеркнуло идеальную фигуру знаменитости и очень к лицу знаменитости, образ она дополнила массивными серьгами с бахромой и туфлями синего цвета на высоком каблуке-шпильке.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Платье шикарное

Ребрик машина!!

Борщагівка не спальний,а самий центральний. （Правда з краю）

а хто вгадає, виграє тест – драйв?

Гарне плаття. Ви в ньому просто чарівна

Как вы классно гармонируете в одежде!!! Стиль подобран просто супер!!!

Кстати, недавно Лилия Ребрик запечатлила себя на фото с еще одним коллегой, на этот раз по съемкам в сериале. Лилия и ее подруга актриса Ольга Атанасовова провели целую фотосессию на съемочной площадке, за яркие кадры девушки получили массу восторженных комплиментов от подписчиков.

И об образах телеведущей любят поговорить ее поклонники. У Лилии обширный гардероб, который она с удовольствием демонстрирует в Instagram. Чего стоит один только шикарный образ в трендовом комбинезоне не типичного для Лилии цвета.

А еще, не редки семейные фото в блоге Лилии Ребрик. Телеведущая умиляет нежными кадрами с маленькими дочками и страстными снимками с мужем Андреем Диким.