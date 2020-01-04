"Просто вау": Мисс Украина 2019 ошеломила вертикальным шпагатом на Бали

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша не так давно вернулась из Лондона, где участвовала в масштабном конкурсе "Мисс Мира 2019", который состоялся 14 декабря. К сожалению, призового места украинская красавица не заняла. А после празднования Нового года она по примеру многих знаменитостей решила устроить себе каникулы в теплых краях. Девушка улетела на Бали и с удовольствием делится в Instagram красочными фото с райского острова.

К слову, даже на отдыхе Маргарита не забывает о режиме и продолжает заниматься спортом. Отметим, что девушка также является мастером спорта по художественной гимнастике и делает все, чтобы не утратить свои навыки.

Модель поделилась эффектными кадрами, на которых похвасталась впечатляющей растяжкой и пластикой - она позирует в дверном проеме каменного сооружения в идеальном вертикальном шпагате! На красотке - розовые лосины и такого же цвета короткий спортивный топ, а также кроссовки.

Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

"Загадочный остров с невероятной энергетикой )!!! Перезагрузка сознания ...", - прокомментировала впечатляющие кадры Паша.

Пораженные пользователи сети поспешили поделиться своими впечатлениями в комментариях к снимкам.

Шикарная

Не, если и есть что-то невероятное в острове, то это ты

Супер

Мощно

Все пишут про энергетику, похоже надо самому ехать и прочувствовать

Просто вау!

Красоточка

Ошеломительна, мягко говоря...

Вау

Молодец

спорт наше всё

Скриншот комментариев (instagram.com/margoritapasha)

Напомним, мисс Украина 2019 Маргарита Паша заговорила об избраннике и поделилась секретами идеальной фигуры.