Просто вау! Изабель Гулар похвасталась совершенной фигурой в изысканном вечернем платье

Изабель Гулар – одна из самых знаменитых моделей в мире, которая привыкла вдохновлять сеть своими спортивными тренировками. Снимать мотивирующие ролики – настоящее хобби красавицы. Как, впрочем, и демонстрировать результат своих тренировок – совершенное тело. Совсем недавно 35-летняя звезда показала, как выглядит в ультракоротких кружевных шортиках. А в этот раз остановилась на изысканном вечернем платье.

Новое фото Изабель (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Изабель позирует, повернувшись к камере спиной. Руки она подняла над головой, тем самым только подчеркнув плавность линий своей идеальной фигуры. Тонкая талия, роскошные берда и длинные ноги, которые уже стали ее «визитной карточкой», вновь взволновали фанатов. Они принялись писать девушке комплименты и восхищаться ее красотой.

Вау!

Восхитительна

Прекрасна

Абсолютно неподражаема

Вау и вау!

Всегда прекрасна в черном

Так элегантна

Прекрасная леди

Так красива

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/izabelgoulart)

К слову, это первая поездка Изабель после карантина. Гулар отправилась в Сен-Тропе, откуда уже успела показать не только свои летние аутфиты, но и красоту окружающей обстановки. Особое внимание в сети привлек особняк, где остановилась звезда. В доме находится известная скульптура балерин работы Джеффа Кунса. На их фоне и предстала девушка. Это произведение принадлежит к целой серии, над которой художник трудился в 2010–2015 годах.

Напомним, Изабель родилась в Сан-Паулу, Бразилия. Но в ее жилах течет также итальянская кровь. Свою модельную карьеру девушка начала в 14 лет, когда переехала в столицу штата Сан-Паулу, где начала работать моделью. Изабель участвовала в показах Oscar de la Renta, Valentino, Dolce and Gabbana, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren и Stella McCartney. А также снималась для обложек самых известных модных журналов, включая GQ, Vogue, L’Officiel, Marie Claire и Esquire. Первое появление Гулар на подиуме Victoria's Secret Fashion Show состоялось в 2005 году, а уже в следующем она вошла в состав «ангелов» Victoria's Secret.