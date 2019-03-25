Ну просто Ван Дамм: звезда "Орла и Решки" показала сногсшибательную растяжку (фото)

Алина Астровская сообщила своим поклонникам, что вместе с тревел-шоу "Орел и Решка" отправилась снимать уже третий морской сезон популярного проекта. При этом как-то в геотегах Астровская "проговорилась", что на данный момент съемки проходят на островах Антигуа и Барбуда в Карибском бассейне.

Безусловно, пока что детали съемок неизвестны. И самый главный вопрос (кому достался "орел", а кому "решка" в этом выпуске) остается открытым. Тем не менее, украинская ведущая активно делиться с поклонниками яркими фото с отдыха/работы. Кроме трендовых летних образов, Астровская также успела похвастаться великолепной фигурой в купальнике.

Так, на своей instagram-страничке Алина опубликовала фото, на котором позирует в плавательном костюме (с топом и шортами). При этом телеведущая демонстрирует прямо-таки изумительную растяжку.

"Растяжка очень полезна. Избавит вас от целлюлита, и зажимов. Подтянет кожу и общий тонус тела. Я рекомендую!" – подписала один из "гибких" снимков Астровская.

Алина Астровская демонстрирует растяжку (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Также Алина отметила, что получила от поклонников массу вопросов о питании, тренировках и образе жизн.и. Но при этом у нее не найдется легкой панацеи.

"Тут точно не будет волшебных диет и рекомендаций!!! Я не тренер и не врач диетолог, у меня есть мое тело и личные ощущения! Единственный совет, который дам - отталкиваться только от собственного организма. Нет идеального веса - есть прекрасное самоЧУВСТВИЕ и здоровье!" – подытожила ведущая "Орла и Решки".

Спортивная Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новыми фото:

"Отличный шпагат"

"Ого, круто!"

"Да с таким графиком, как в "Орел и Решка", их перелетами, монтажем, недосыпами можно и минус 50кг сбросить)"

"Вот это профессиональная подготовка к пробам на съёмки))"

"Ван Дамм"

"Алечка, на вас всегда приятно смотреть"

"Шикарная вертикалка! Обалдеть!"

"Как долго ты шла к этому результату?)"

Напомним, до этого Астровская откровенно призналась, как едва не потеряла жизнь.

Также телеведущая рассказала, как найти нормального мужчину.