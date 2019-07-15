Просто до слез! Тодоренко и Топалов растрогали сеть эксклюзивным свадебным фильмом

Видео: YouTube/ Регина Тодоренко

Регина Тодоренко и Влад Топало 3 июля сыграли грандиозную пышную свадьбу в итальянском Сорренто. Торжество длилось целых три дня и проходило на роскошной вилле Астория прямо на морском берегу. Регина и Влад попросили многочисленных гостей не снимать их на видео, ведь готовили для поклонников настоящий сюрприз – свадебный получасовой фильм, в котором показали самые трогательные моменты и эксклюзивные кадры. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Тодоренко.

В видео можно увидеть утро невесты. Регина на камеру сообщает, что встала в 4 часа, покормила маленького сына Михаила и начала готовиться к свадебной съемке, пока ее муж Влад Топало еще крепко спал.

Затем ведущая очень переживала и боялась, что возлюбленный раньше времени увидит ее свадебный наряд, ведь согласно народному поверью, этого делать не стоит. Влад и Регина честно ответили на откровенные вопросы и рассказали на камеру, что чувствую в самый волнительный день для молодой семьи.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Свадьба – это для меня такой важный момент, когда у тебя есть возможность собрать родственников в одном месте, познакомить их, всех твоих друзей. Слияние двух кланов. Мне важно, чтобы мы знали друг друга, понимали. А мы есть то, что наша семья", - считает Регина.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Невеста сменила два платья, причем они были разработаны специально для звезды. "Я знаю, что у Регины будет два платья. Одно она называет кодовым словом "платье Джульетты". А второе – праздничное, со шлейфом на церемонию, в котором она будет стоять у алтаря. Регина – девушка со вкусом", - поделился Влад.

Также Регина с юмором ответила, почему выбрала в спутники жизни именно Влада: "Потому что он родился в один день с моим отцом – 25 октября".

Свадебный образ Влада Топалова (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

В свою очередь, певец сообщил, что готов узнавать свою возлюбленную каждый день их совместной жизни, а ведь они планируют пройти долгий и счастливый путь рука об руку. "Я ее знаю достаточно, чтобы понимать, что я хочу провести с ней всю жизнь", - заявил музыкант.

Также на красочных кадрах можно насладиться ключевыми моментами торжества: первым танцем молодоженов, торжественными клятвами у алтаря, застольем. Также в видео можно увидеть и звездных гостей пары и коллег Регины по тревел-шоу "Орел и Решка": Лесю Никитюк, Алину Астровскую, Марию Ивакову, музыката Антона Лаврентьева и экс-коллегу Тодоренко по группе Real O Елену Чирву.

Ранее Влад Топалов озадачил сеть своими рассуждениями о лишнем весе и бодипозитиве.

Также Регина Тодоренко поделилась забавным видео, снятым во время отдыха с Владом Топаловым в Греции.