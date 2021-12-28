Просто сказка: самые красивые свадьбы 2021, которые не оставили равнодушными никого

Пэрис Хилтон и Картер Реум

Пожалуй, самая обсуждаемая свадьба этого года. Торжество началось 11 ноября в бывшем поместье Bel Air покойного дедушки Пэрис Бэррона Хилтона и длилось три дня, собрав массу звездных гостей.

Невеста не стала отказывать себе в роскошных нарядах, выбрав сразу несколько платьев: кружевное платье Oscar de la Renta с цветастым шлейфом, платье с открытыми плечами Galia Lahav, платье-кейп, расшитое бисером и камнями Pamella Roland, а еще короткое коктейльное платье также Oscar de la Renta.

Свадьба Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Жасмин Тукс и Хуан Дэвид Борреро

Топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс со своим женихом – исполнительным директором Snapchat Хуаном Дэвидом Борреро – устроили грандиозную свадьбу, которая облетела все светские порталы.

Жасмин выбрала роскошное кружевное платье Zuhair Murad с пышной юбкой и 5-метровым шлейфом. А жених надел Хуан классический смокинг Giorgio Armani.

Свадьба Жасмин Тукс (фото: instagram.com/parishilton)

Китти Спенсер и Майкл Льюис

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за своего возлюбленного, 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса, летом этого года. Торжество состоялось в итальянском городке Фраскати неподалеку от Рима. А за 5 роскошных образов отвечал знаменитый бренд Dolce & Gabbana, лицом которого является невеста.

Свадьба Китти Спенсер (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Певица и ее любимый мужчина Блейк Шелтон решили узаконить отношения после 6 лет в июле этого года на ранчо жениха в Оклахоме. Невеста выбрала 2 образа от Vera Wang: классическое платье с лифом и длинной юбкой, а также мини-платье с пышной юбкой из тюля, которое она надела для вечеринки.

Свадьба Гвен Стефани (фото: instagram.com/blakeshelton)

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее возлюбленный Гаэль Монфис поженились в июле этого года в Швейцарии. Свадебный элегантный образ Элины разработал ныне покойный дизайнер Вирджил Абло. Белоснежный комбинезон был дополнен кружевной накидкой с надписью "Love always wins" и съемной лавандовой юбки из фатина.

Свадьба Элины Свитолиной (фото: instagram.com/elisvitolina)