Просто шик: Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах

Надя Дорофеева из дуэта "Время и Стекло" после романтичного уединенного отдыха с супругом Владимиром Дантесом в Доминикане и небольших каникул в Европе вернулась к насыщенным трудовым будням. Недавно девушка показала поклонникам, как начинает свой день, поделившись забавным утренним видеороликом. А на свежих кадрах в своем Instagram артистка в который раз восхитила своей просто-таки идеальной фигурой!

Надя позировала в несколько неожиданном наряде - боксерских шортах и коротком черном топе, поверх которого надела удлиненный пиджак. Свой эффектный лук исполнительница дополнила массивной спортивной обувью на платформе.

Кроме того, звезда сделала красивую укладку и нанесла яркий макияж. А ракурс снимков делает ее длинные стройные ножки просто-таки бесконечными!

"В бой", - лаконично прокомментировала фото Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловеры певицы остались в восторге от такого образа девушки и засыпали ее комплиментами.

Надюша, ты очень красивая

Красотка

Звезда

Ты лучшая в мире красоточка!!!!

Красавица)))

Просто Богиня )

Образ просто Пушка!

Класний стиль

Да вы лучшие

Невероятно красивая

Боже,какая ты стильная

Оаоаоаоа, ну ты просто шик

So sexy baby

Самая лучшая

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева сменила имидж и стала похожа на Билли Айлиш. Певица показала новую стрижку и окрашивание в более глубокий и насыщенный цвет.