Просто шик: Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах

Певица восхитила стройной фигурой в необычном наряде
Надя Дорофеева из дуэта "Время и Стекло" после романтичного уединенного отдыха с супругом Владимиром Дантесом в Доминикане и небольших каникул в Европе вернулась к насыщенным трудовым будням. Недавно девушка показала поклонникам, как начинает свой день, поделившись забавным утренним видеороликом. А на свежих кадрах в своем Instagram артистка в который раз восхитила своей просто-таки идеальной фигурой!
Надя позировала в несколько неожиданном наряде - боксерских шортах и коротком черном топе, поверх которого надела удлиненный пиджак. Свой эффектный лук исполнительница дополнила массивной спортивной обувью на платформе.
Кроме того, звезда сделала красивую укладку и нанесла яркий макияж. А ракурс снимков делает ее длинные стройные ножки просто-таки бесконечными!
"В бой", - лаконично прокомментировала фото Дорофеева.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фолловеры певицы остались в восторге от такого образа девушки и засыпали ее комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, ранее Надя Дорофеева сменила имидж и стала похожа на Билли Айлиш. Певица показала новую стрижку и окрашивание в более глубокий и насыщенный цвет.