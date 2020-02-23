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Просто шик: Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.02.2020 - 12:03
Просто шик: Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица восхитила стройной фигурой в необычном наряде

Надя Дорофеева из дуэта "Время и Стекло" после романтичного уединенного отдыха с супругом Владимиром Дантесом в Доминикане и небольших каникул в Европе вернулась к насыщенным трудовым будням. Недавно девушка показала поклонникам, как начинает свой день, поделившись забавным утренним видеороликом. А на свежих кадрах в своем Instagram артистка в который раз восхитила своей просто-таки идеальной фигурой!

Надя позировала в несколько неожиданном наряде - боксерских шортах и коротком черном топе, поверх которого надела удлиненный пиджак. Свой эффектный лук исполнительница дополнила массивной спортивной обувью на платформе.

Кроме того, звезда сделала красивую укладку и нанесла яркий макияж. А ракурс снимков делает ее длинные стройные ножки просто-таки бесконечными!

Просто шик: Надя Дорофеева сверкнула &quot;бесконечными&quot; ногами в боксерских шортах

"В бой", - лаконично прокомментировала фото Дорофеева.

Просто шик: Надя Дорофеева сверкнула &quot;бесконечными&quot; ногами в боксерских шортах

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловеры певицы остались в восторге от такого образа девушки и засыпали ее комплиментами.

  • Надюша, ты очень красивая
  • Красотка
  • Звезда
  • Ты лучшая в мире красоточка!!!!
  • Красавица)))
  • Просто Богиня )
  • Образ просто Пушка!
  • Класний стиль
  • Да вы лучшие
  • Невероятно красивая
  • Боже,какая ты стильная
  • Оаоаоаоа, ну ты просто шик
  • So sexy baby
  • Самая лучшая

Просто шик: Надя Дорофеева сверкнула &quot;бесконечными&quot; ногами в боксерских шортах

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева сменила имидж и стала похожа на Билли Айлиш. Певица показала новую стрижку и окрашивание в более глубокий и насыщенный цвет.

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