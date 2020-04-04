Не так все просто: Регина Тодоренко засветила роскошное декольте и сделала неожиданное признание

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала о роли артистов в непростое время для всего человечества

Регина Тодоренко даже на карантине не забывает о работе – сейчас она снимается в развлекательном российском шоу "Маска", где занимает судейское кресло. Для съемок она меняет эффектные наряды и неизменно восхищает образами с экрана. Ведущая решила доверительно поговорить с поклонниками о важности профессии артиста в непростое время для всего человечества.

Звезда "Орла и Решки" написала развернутый пост о роли представителей-шоу бизнеса в поддержании морального настроя людей, которые вынуждены оставаться на карантине и быть постоянно дома. Она сопроводила монолог фото своего образа для записи нового выпуска шоу – золотая блузка с огромным жабо и черная юбка. Волосы зачесаны назад, в ушах – большие серьги-кольца, на шее – колье из разноцветных прозрачных камней.

"Если что, за спиной в левой руке я прячу мед.маску. Мы все еще снимаем шоу "Маска"! Все проходит максимально ответственно и стерильно! Мы следуем всем правилам безопасности. Вы наверняка скажете: "какого черта, сиди дома на самоизоляции". Но не так-то все просто! Работники голубых экранов обязуются выполнять свои функции даже в карантин. Ведь мы в каком-то смысле отвечаем за эмоциональное состояние людей. Есть новостники, которые следят за информационным потоком актуальных событий и держат нас в курсе мировых изменений, а есть шоумены, такие как мы, которые обязаны в столь нелегкое время помогать зрителям забыть обо всех проблемах хотя бы на 2 часа в воскресный вечер! Спасибо вам за внимание! Будь здоров и оставайся дома!" - призвала Регина.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники ведущей в первую очередь оценили ее лук и не забыли поблагодарить за то, что она неустанно заряжает их своим позитивом и энергией.

Шикарная

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Класс

Такая красивая

Красавица

Очаровательная

Бомба, Региночка

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко обескуражила сеть своим нарядом для съемок авторского шоу и показала закулисное видео.