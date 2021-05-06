Просто пушка: Джамала в коротком топе похвасталась упругим прессом

Украинская певица Джамала, которая активно приводит фигуру в порядок после рождения второго ребенка, показала фото в стильном образе, а заодно и похвасталась постройневшими формами и уже весьма упругим прессом.
На своей странице в Instagram звезда поделилась атмосферными кадрами, сделанными около входа в кофейню.
Для прогулки и кофе-паузы артистка выбрала джинсы-клеш с высокой посадкой и короткий бежевый топ, демонстрируя подтянутый животик. Она дополнила лук модным в этом сезоне тренчем кремового оттенка, а также белыми кроссовками, красной кепкой и темными очками.
Джамала радовалась хорошей погоде и окончанию локдауна в Киеве.
Джамала похвасталась стильным луком и стройной фигурой (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Среда — это маленькая пятница! или "ваше настроение, когда вы узнали, что карантин закончен!"
- поделилась исполнительница.
Отметим, что Джамала недавно расплела свои африканские косички, так что сейчас ее шевелюра вернулась к прежнему привычному виду.
Подписчики восхитились стильным аутфитом артистки и не забыли отметить, что она заметно похудела и выглядит замечательно.
Напмоним, ранее Джамала растрогала до слез признанием мужу в четвертую годовщину свадьбы.