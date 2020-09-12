Просто огонь! Лилия Ребрик поразила откровенной фотосессией в кружевном белье

Лилию Ребрик привыкли видеть в стильных и женственных образах, также телеведущая и актриса часто делится в сети семейными кадрами с мужем и дочерьми. Однако на новых фото звезда предстала в совсем другом амплуа - сексапильной красотки!

На горячих черно-белых кадрах, опубликованных в Instagram, 39-летняя Лилия запечатлена в кружевном боди, которое она дополнила поясом-корсетом и колготками в сеточку, а также туфлями на шпильке.

Снимки были сделаны за кулисами театра, а их автором стала коллега Ребрик, актриса Ксения Вертинская.

Артистка позировала в соблазнительных позах, демонстрируя свою точеную фигуру - на одном фото она снята рядом с контрабасом.

Лилия Ребрик восхитила пикантными фото в соблазнительном кружевном боди (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Залаштунки" або те, чого ви не побачите щодня... Спокусливоі п’ятниці! Надобраніч!" - подписала эффектные кадры Лилия.

Фолловеры признались, что было немного необычно увидеть ее в таком образе, и засыпали актрису восхищенными комментариями.

Після таких фото, по поверненню до дому Лілю чекає шалена пристрасть коханого Андрія!

Класнюча просто!

Сексі, дуже імпонують жінки , які вдень ідеальні мами, а ввечорі сексі для чоловіка та для себе

Привыкла Вас видеть всегда женственной, романтичной, жизнерадостной, но такое амплуа Вам тоже очень

Красивая женщина

Ух какая сочная

Ліля красунечка

Ого! Вот это Вы шикарна, огонь, яд , мега эротично и красивенно

Вот это да!!! вы искусительница

Ничего себе, Лиля, вы просто супер!!!

Скриншот комментариев

Напомним, Лилия Ребрик очаровала милым фото с прогулки с дочерьми Дианой и Полиной.

Ранее Лилия Ребрик честно высказалась о ссорах с мужем и поделилась секретом семейной гармонии.