Просто милашки: похудевший Потап и Каменских впечатлили всплеском красок и эмоций

Пара позировала в ярких аутфитах
Потап и Настя Каменских вместе дома и на работе – теперь они набирают собственную комманду вокалистов на Голосе страны 2020, заняв двойное судейское кресло. Против "черной королевы" и ее мужа-рэпера выступает "белая королева" Тина Кароль и "Дракула" Дан Балан. Причем, в третьем выпуске проекта между Настей и Тиной прозошел баттл, во время которого им пришлось серъезно побороться за талантливого участника. Впрочем, хоть жена Потапа и проиграла сражение, зато она получила неоцинимую поддержку мужа, который не отпускал ее руку и искренее переживал. Так, продюсер и певица опубликовала задроное и солнечное совместное фото, на котором позируют в ярких аутфитах.
Артистка выбрала трендовый яркий вязаный объемный свитер-оверсайз лаймового оттенка, а рэпер предпочел красную футболку-поло. Настя кокетливо улыбается в камеру, а похудевший Потап позирует чуть поодаль, положив руки за голову.
Фото: Настя Каменских и Потап (nstagram.com/realpotap)
Поклонники пару тут же отметили, что продюсер заметно похудел, причем одни посчитали эти изменения положительными, а другим показалось, что стремительная потеря веса не слишком хорошо сказалась на внешности Потапа и он стал выглядеть старше своих лет.
Скриншот комментариев
Ранее Потап и Настя Каменских "поменялись ролями" в забавном видео и показала смешной музыкальный номер.