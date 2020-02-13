Просто милашки: похудевший Потап и Каменских впечатлили всплеском красок и эмоций

Фото: Настя Каменских и Потап (nstagram.com/realpotap)

Пара позировала в ярких аутфитах

Потап и Настя Каменских вместе дома и на работе – теперь они набирают собственную комманду вокалистов на Голосе страны 2020, заняв двойное судейское кресло. Против "черной королевы" и ее мужа-рэпера выступает "белая королева" Тина Кароль и "Дракула" Дан Балан. Причем, в третьем выпуске проекта между Настей и Тиной прозошел баттл, во время которого им пришлось серъезно побороться за талантливого участника. Впрочем, хоть жена Потапа и проиграла сражение, зато она получила неоцинимую поддержку мужа, который не отпускал ее руку и искренее переживал. Так, продюсер и певица опубликовала задроное и солнечное совместное фото, на котором позируют в ярких аутфитах.

Артистка выбрала трендовый яркий вязаный объемный свитер-оверсайз лаймового оттенка, а рэпер предпочел красную футболку-поло. Настя кокетливо улыбается в камеру, а похудевший Потап позирует чуть поодаль, положив руки за голову.

Фото: Настя Каменских и Потап (nstagram.com/realpotap)

Поклонники пару тут же отметили, что продюсер заметно похудел, причем одни посчитали эти изменения положительными, а другим показалось, что стремительная потеря веса не слишком хорошо сказалась на внешности Потапа и он стал выглядеть старше своих лет.

Какие вы хорошенькие

Очень красивая пара

Вы классные!

Я вас люблю,только больше не худейте

Ой ну крутыхи

Классные

Очень красиво смотритесь . Сравнить вас раньше и сейчас прям разные личности, безумно красивые как были, так и есть. Просто милашки

Вау. Такі красиві. ПТП вигляд на 25. Ви доповнюєте один одного

Какие же вы хорошие

Потап очень худой!

Чудова пара

Похудав Потап, але зразу чомусь старшим виглядає

Скриншот комментариев

Ранее Потап и Настя Каменских "поменялись ролями" в забавном видео и показала смешной музыкальный номер.