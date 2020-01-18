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"Просто куколка": Лилия Ребрик засыпала сеть красочными фото с отдыха на Мальдивах

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Ведущая наслаждается романтичным отпуском вдвоем с мужем

Лилия Ребрик устроила себе этой зимой долгожданный отпуск только вдвоем с мужем Андреем Диким - счастливые супруги улетели на Мальдивские острова. Как призналась ведущая, они уже много лет не отдыхали именно так, без детей, а это необходимо делать всем супружеским парам. Дочерей Диану и Полину они оставили дома и пообещали в следующий раз отправиться на острова уже всем вместе. Счастливая Лилия просто-таки засыпала сеть невероятно красочными снимками из райского местечка в своем Instagram.

Артистка наслаждается купанием в океане и демонстрирует подтянутую фигуру в эффектных купальниках. Так, Ребрик позировала на белоснежном песочке в ярко-синем купальном костюме с довольно закрытым верхом, накинув сверху белую рубашку. Они весело раскинула руки и так и светится от наслаждения. К слову, красивый кадр сделал супруг знаменитости.

"Як добре.... #мальдивы #зимовіканікули Чоловікові респект за фото...", - поделилась своим счастьем теледива.

Фото: Лилия Ребрик на Мальдивах (instagram.com/liliia.rebrik)

Также Лилия поделилась расслабленным снимком, на котором она релаксирует в бассейне. В подписи она затронула тему курения и отметила, что сама никогда не страдала от этой привычки, однако терпимо относится к курящим людям.

Фото: Лилия Ребрик на Мальдивах (instagram.com/liliia.rebrik)

В разделе сториз своего аккаунта Ребрик опубликовала целый калейдоскоп ярких фото, на которых позирует в эффектных луках как одна, так и с любимым супругом.

Фото: Лилия Ребрик на Мальдивах (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети засыпали маму двоих детей комплиментами, восхищаясь ее красотой и шикарной фигурой и желая хорошо отдохнуть.

  • Мое восхищение !!!
  • Лилия!!!! У вас шикарная фигура
  • Як завжди чарівна!
  • Какой классный купальник!
  • Очень красиво
  • Лиличка, откуда такой шикарный купальник???
  • Куколка.. Молодец!!!
  • Крутезна... Романтичного відпочинку
  • супер вiдпочинок
  • Богиня
  • Вауууу как красиво..
  • Вы просто куколка
  • Ліля,ви дуже гарні
  • І справді, як же ж добре вам!...
  • Та й взагалі, респект чоловікові.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, счастливая Лилия Ребрик с мужем покорили страстным "мальдивским танго" на пляже.

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