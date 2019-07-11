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"Просто куколка": Леся Никитюк поразила стилем в эффектном мини


Никитюк, как всегда, на стиле!

Леся Никитюк - еще та модница. Украинская телеведущая пользуется любым моментом, чтобы блеснуть стилем, а также похвастаться модными новинками. Кроме того, Леся всегда старается следовать последним fashion-трендам. Не стал исключением и ее недавний стильный выход.

Так, на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала новое фото, на котором позирует в ультра модном образе этого лета. На Лесе - короткая мини юбка под кожу. При этом спереди через всю юбку кокетливо проходит молния . Дополнительно юбка украшена карманами. 

Образ довершает простая футболка в черно-белую полоску. Но примечательны именно аксессуары. Телеведущая подобрала комбинацию в алых тонах - массивные солнцезащитные очки с красной оправой, а также маленькую красную сумочку через плечо с массивной пряжкой. Вышел стильный и эффектный образ на лето. 

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) 

Поклонники телеведущей тут же принялись комментировать ее новое фото: 

  • “Звезда! Ты лучшая ведущая! Один позитив”
  • “Вам, Леся, все идет. Нам девушкам все сводится)” 
  • “Аааа... Леся, вы красотка”
  • “Леся, это от меня поцелуй” 
  • “Леся, ти супер!” 
  • “Просто куколка” 
  • “Ты красавица и сомнений нет каких и ни у кого” 
  • “Леся стильная, красивая, а главное - молодая, поэтому идет все” 

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk 

Кстати, Леся Никитюк действительно очень часто публикует образы длины мини. У телеведущей с начала этого лета собрался уже целый фотоальбом различных образов в мини-юбках и платьях. И следует отметить, что телеведущая выглядит потрясающе. 

Недавно Леся отмечала, что секрет ее стройности прост. Более того, в последнее время у нее даже не особо времени тренироваться. 

“Я багато працюю і після “Танців з зірками” зовсім не займаюсь спортом - немає часу! Їм все, окрім хліба, жирного і конхфет! П’ю багато...не завжди тільки воду”, - писала у себя в сети Леся. 

Стройная Леся Никитюк в мини (фото: instagram.com/lesia_nikituk) 

Напомним, ранее в полотенце и без макияжа Леся Никитюк засветила роскошный бюст на фоне заката. Телеведущая показала несколько фото со свего недавнего путешествия в Италию, где прошла свадьба Тодоренко и Топалова. 

Кстати, ранее стало известно, сколько Тодоренко и Топалов потратили на свадьбу

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