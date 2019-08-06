"Просто кошмар": Надя Дорофеева эмоционально обратилась к "диванным критикам"

Надя Дорофеева всегда открыта для общения с поклонниками. Певица делиться с ними самыми ярким моментами из жизни, публикуя фото и видео в соцсетях, а также выпускает влоги. На днях девушка показла пикантный снимок в купальнике, сделанный в ванной комнате. Под постом ей довелось прочесть немало грубых высказываний от хейтеров. Тогда она все закрыла комментарии, а по возражению в Киев из Италии, где провела отпуск вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями на яхте, решила серьезно поговорить с подписчиками в Instagram.

Солистка "Время и Стекло" показала фото в стильном образе – коротком платье миндального оттенка с поясом, который подчеркну ее тонкую талию. Она дополнила смелый лук чулками молочного цвета и клетчатой шляпкой.

Под кадром Надя вспомнила о вокальном шоу "Голос. Дети", одним из звездных тренеров которого она была. Певица рассказала, как юные таланты реагируют на критику в сети и попросила комментаторов быть осторожными в своих высказываниях.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ваше мнение конечно интересно, но.... Недавно, на шоу "Голос. Дети" я осознала, что у детей сумасшедший стресс от комментариев в сети - они там часто совсем не детские и зачастую бредовые и оскорбительные! Это просто кошмар. Я конечно все понимаю, многим просто нечем заняться... Но вот хочется с этим бороться. И личная просьба, пожалуйста, не пишите негатив детям! Они по - настоящему страдают из-за ваших таких оценок! Мир меняется, мы вместе с ним! Мы, наконец – то, начали говорить о толерантности, экологии, помощи нуждающимся и ещё много о чем. Давайте теперь станем немного добрее и тут, в мире интернета", - написалаа артистка.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Лично от меня - Бан за вашу "адекватную" оценку моей внешности и внешности моих родных и друзей ! Это мой Личный аккаунт для всех, кому я интересна. А тем, из кого выходит негатив и желчь тут не место!" - подытожила Надя.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники девушки полностью поддержали ее и разделили мнение кумира, а также не забыли оставить для Нади комплименты в комментариях.

Правильные и поучительные слова

Невероятно красивая

Надюша, ты никогда не слушай и не обращай внимания на хейтеров, они просто завидуют, потому что сами такого не могут добиться, а ты большая молодец, ты, у нас самая лучшая.

Надо брать с нее пример некоторым!

Сильно молодец Надя

Да, мне кажется, дети не могут с этим справляться... Очень тяжело и неприятно. Молодец, супер пост. Мне понравился

Наконец-то хоть кто-то поднял эту тему, страдают все, от детей до фанов

Вау, очень стильный образ

Шикарная красотка

Какая же ты добрая, переживаешь даже за незнакомых людей... Надо поучиться у тебя

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева показала, как управляет яхтой. Девушка встала за штурвал во время путешествия по Средиземноморскому побережью.

Также Владимир Дантес рассказала, как отметил с Надей Дорофеевой восемь лет совместной жизни.