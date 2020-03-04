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Просто кайфуй: Светлана Лобода поразила вертикальным шпагатом на фоне красочного пейзажа

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Певица похвасталась впечатляющей растяжкой

Светлана Лобода не так давно жаловалась поклонникам на то, как тяжела профессия артиста и даже показывала "производственную травму" - огромный мозоль, полученный на выступлениях и репетициях. Впрочем, последние фото в аккаунте певицы были сделаны в разных европейских городах - к примеру, Париже, где звезда на всякий случай даже надела медицинскую маску, ведь там уже есть зараженные коронавирусом.

А на новых кадрах Светлана позирует на кирпичном заборе, а внизу за ее спиной открывается умопомрачительный морской пейзаж. Артистка примерила удобный спортивный образ - черные колготки и пуловер, а также серые велосипедки и жилетку с кроссовками. Не забыла она и о солнцезащитных очках, так как стоит ясная солнечная погода.

На некоторых фото Лобода просто сидит на заборе, а на одном и вовсе поражает растяжкой, подняв ногу в вертикальном шпагате и держась за нее рукой.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"не важно где ты. просто кайфуй и получай удовольствие от всего, что тебя окружает. мир так красив", - прокомментировала яркие кадры артистка.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Геотег звезда ставить не стала, однако в комментариях некоторые подписчики предположили, что она в Испании. Кроме того, они засыпали Светлану восторженными отзывами.

  • Очень красиво
  • Шикарный вид. Афигенная фигура. Вы королева. Наша любимая Малышка Ло Тоооп
  • Как всегда прекрасна
  • Искренние и правильные слова
  • Весна даёт вдохновение
  • Форма класс
  • Какая растяжка
  • Красотка!!!!на фоне красоты
  • Что за сладкая девочка
  • Света, пожалуйста больше не худей !!! Ножки, как спички
  • Сильно!!)))
  • Наша любимая
  • Когда смотришь на Ваши фотографии, заряжаешся такой энергией. Вы всегда своим позитивом можете поднять настроение
  • Такие атмосферные фото

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками Евой и Тильдой.

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