Просто кайфуй: Светлана Лобода поразила вертикальным шпагатом на фоне красочного пейзажа

Певица похвасталась впечатляющей растяжкой
Светлана Лобода не так давно жаловалась поклонникам на то, как тяжела профессия артиста и даже показывала "производственную травму" - огромный мозоль, полученный на выступлениях и репетициях. Впрочем, последние фото в аккаунте певицы были сделаны в разных европейских городах - к примеру, Париже, где звезда на всякий случай даже надела медицинскую маску, ведь там уже есть зараженные коронавирусом.
А на новых кадрах Светлана позирует на кирпичном заборе, а внизу за ее спиной открывается умопомрачительный морской пейзаж. Артистка примерила удобный спортивный образ - черные колготки и пуловер, а также серые велосипедки и жилетку с кроссовками. Не забыла она и о солнцезащитных очках, так как стоит ясная солнечная погода.
На некоторых фото Лобода просто сидит на заборе, а на одном и вовсе поражает растяжкой, подняв ногу в вертикальном шпагате и держась за нее рукой.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"не важно где ты. просто кайфуй и получай удовольствие от всего, что тебя окружает. мир так красив", - прокомментировала яркие кадры артистка.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Геотег звезда ставить не стала, однако в комментариях некоторые подписчики предположили, что она в Испании. Кроме того, они засыпали Светлану восторженными отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками Евой и Тильдой.