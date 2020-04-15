Просто идеальна: Ким Кардашьян восхитила поклонников кардинальной сменой имиджа

Ким Кардашьян продолжает будоражить своих фолловеров необычным контентом. Она не перестает даже на карантине постить многочисленные выходы в свет, где демонстрирует не только стильные аутфиты, но и свои знаменитые формы. Только на днях она показала, с чем предпочитает носить любимые брюки: светлые, а также кожаные. Теперь дошло дело до еще одного любимого развлечения Ким – смены имиджа.

Ким хочет бытиь блондинкой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким показала несколько фото, на которых предстала в необычном для нее образе. Звезда вновь примерила светлый оттенок волос. Длинные золотистые пряди отлично подчеркнули загар звезды и ее свежий внешний вид. «Я действительно думаю об этом блонде», – написала 39-летняя знаменитость.

«Огня» луку добавляет и откровенный наряд. Ким позирует в соблазнительном костюме: высоких брюках и черном пиджаке-оверсайз, который надела прямо на голое тело. Наряд акцентирует на пышной груди звезды и сделал пропорции тела просто совершенными. Макияж ей подобрали в нейтральных тонах: с легкими коричневыми smoky и четкими «фирменными» бровями, которые подписчики инстадивы уже успели оценить отдельно. «Любой цвет волос тебе к лицу, ты не ошибешься. Но брови мои любимые», – пишет преданная фанатка. Остальные присоединились, отметив, что Ким роскошна, идеальна и прекрасна как никогда.

Ким с дочерью (фото: instagram.com/kimkardashian)

Позже Ким показала еще необычный образ, изюминкой которого вновь стала прическа. Счастливая мама позирует вместе со своей старшей дочкой Норт. Обе они красуются с одинаковыми длинными косичками. Знаменитые мама и дочь, похоже, от души повеселились. Они посылают в камеру воздушные поцелуи, обнимаются и позируют на камеру, словно звезды рэп-сцены. Одеты они обе соответствующе: в спортивные костюмы, которые дополнили массивными цепями.