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Просто идеал: Анна Ризатдинова восхитила гибкой фигурой и поделилась важной мотивацией

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.05.2019 - 15:06
Просто идеал: Анна Ризатдинова восхитила гибкой фигурой и поделилась важной мотивацией
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Украинская гимнастка восхищает точеной фигурой

Анна Ризатдинова стала в последнее время все более активна в сети. Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро все чаще делится с поклонниками красивыми фото, а также различной мотивацией.

Так, на своей instagram-страничке Ризатдинова показала поклонникам новое яркое фото. На нем спортсменка предстала в привычном "образе гимнастки". На спортсменке – спортивный костюм (черного цвета легинсы и топ), также в руках она держит гимнастическую ленту, которая эффектными кольцами обвивает Анну. При этом Ризатдинова выглядит роскошно – подтянутая фигура, пресс, стройные ножки. Отметим, что снимок был сделан в рамках одной из недавних фотосессий спортсменки. Тогда она предстала в абсолютно разных образах.

Однако примечательная также подпись, сопроводившая фото Ризатдиновой. Гимнастка делится простыми, но эффективными правилами достижения целей:

"Реши, чего ты хочешь. Запиши это. Составь план. Работай над ним каждый день… Если план А не работает, в алфавите есть еще 25 букв", - пишет Ризатдинова.

Спортивная Анна Ризатдинова

Спортивная Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Поклонники гимнастки поспешили оставить первые отзывы:

  • Красавица!
  • Просто идеал!
  • Королева и т.д.

Также напомним и о других фото из этой фотосессии. Тогда Анна перевоплощалась и в баскетболистку, и боксерские перчатки примерила.

Анна Ризатдинова

Просто идеал: Анна Ризатдинова восхитила гибкой фигурой и поделилась важной мотивацией

Просто идеал: Анна Ризатдинова восхитила гибкой фигурой и поделилась важной мотивацией

Спортивная Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, ранее Анна Ризатдинова назвала свой топ-4 красавчика в украинском спорте. Спортсменка дала коротенькое блиц-интервью YouTube-проекту "От души в душу". Первым Ризатдинова упомянула Андрея Шевченко – тренера сборной Украины по футболу. Также особенное место Анна отвела украинскому борцу Жану Беленюку, назвав его очень харизматичным мужчиной.

"Когда он приходит на какое-то мероприятие, его так много! Что прям девушки его", - улыбается гимнастка.

Также до этого Ризатдинова восхитила точеной фигурой в роскошных платьях-вышиванках. Гимнастка, как и многие другие украинские знаменитости, присоединилась к флешмобу в честь дня вышиванки - 16 мая. Спортсменка показала сразу два восхитительных образа. 

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Новости Украины гимнастикамодельАнна Ризатдинова
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