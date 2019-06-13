"Просто быть девочкой": Вера Брежнева рассказала, что для нее идеальный отпуск

Известная певица Вера Брежнева отправилась на отдых со своей подругой Катей Сильченко. На своей странице в Instagram артистка поделилась отпускным снимком, а также рассказала, что для нее идеальный отпуск.

На фото одетые в похожие наряды звездные подруги идут по пляжу. На них юбки-миди и блузки в светлых тонах, а также босоножки на каблуках. Обе девушки довольно улыбаются и явно отлично проводят время на курорте и в обществе друг друга.

По словам Брежневой, на отдыхе она любит максимально расслабиться и даже полениться.

"Как я написала в сторис, я сейчас в небольшом отпуске) Отпуск для меня это возможность получить максимальное количество удовольствия ))) это семья, сон, еда, спорт, друзья, чтение, солнце... В отпуске я делаю то, на что у меня не хватает времени в рабочем графике. И полениться тоже)) для меня идеальный отдых - это отдых размеренный, спокойный, режимный. И главное - В ОДНОМ МЕСТЕ!!! Я столько передвигаюсь по работе, что переночевать в одном месте более трех ночей это уже для меня роскошь)) так что в отпуске я никуда не хочу ехать, даже на экскурсии. Разве что ради детей )) а еще в отпуске, пусть не всегда, но я могу чуть больше времени уделить друзьям. Со мной на фото мое зеркальное отражение - чудесный человек и трудоголик @katyasilchenko )) сейчас, когда я сижу на террасе с красивым видом и наслаждаюсь этим мгновением, Катя уже полетела к себе на производство, потому что пришли новые ткани.. хотя... уже послезавтра улетаю и я)

А потом мы обе вернемся и сможем сидя вместе , глядя на море, просто помолчать...))" - поделилась Вера.

Фото: Вера Брежнева и Катя Сильченко (instagram.com/vbdiary)

Как призналась артистка, она хотела немного поделиться своим наслаждением от отдыха с подписчиками.

"Этим постом я захотела и вам передать немного удовольствия.. ведь каждая из нас с вами, Вера, Катя, Ира, Оля, Света и так далее... хоть иногда хочет просто быть девочкой, ничего не решать, ни о чем не заботиться, а просто получить удовольствие..." - написала исполнительница.

Фанаты в свою очередь поблагодарили Брежневу за заботу и пожелали ей отличного отдыха.

Напомним, Вера Брежнева показала редкое фото с мамой-именинницей.

Ранее Вера Брежнева восхитила фото с дочкой Меладзе, назвав ее племянницей.

К слову, Вера Брежнева опубликовала пикантные фото в боди с пайетками. В столь откровенном наряде она прошлась по центру Киева во время съемок клипа на песню "Я не святая".