Просто и быстро: Эшли Грэм учит делать натуральный макияж на каждый день (видео)

Звезда записала обучающее видео
Эшли Грэм, которая обожает макияж и является лицом известной косметической линии, давно обещала записать туториал для поклонников. И вот, наконец, на ее странице появилось видео, где красотка виртуозно делает nude.
Девушка уточнила: данный мейк-ап будет максимально натуральным и призван в первую очередь сделать лицо свежим и сияющим. Также пышнотелая модель подчеркнула: она ни в коем случае не претендует на звание мейк-ап-артиста, но пару дельных советов дать может. Итак, увлажняем кожу своими любимыми средствами и вперед.
- Наносим базу. Эшли обожает смешивать тональный крем и жидкий хайлайтер – таким образом, кожа словно светится изнутри. Средство Эшли растирает в ладонях и наносит руками, равномерно распределяя по коже. По словам модели, она предпочитает тонкий слой тона, так как любит чувствовать свою кожу и давать ей дышать.
- Второй шаг – консилер. Звезда наносит его не только под глаза, но и на область под носом, подбородок и переносицу. Тщательно растушевать она их также предлагает пальцами. «Я считаю, пальцы – лучшее для нанесения мейк-апа», – уверена Грэм.
- Затем она берет прозрачную пудру и проходится широкой кистью по всему лицу.
- Следующий шаг – шоколадного оттенка карандаш для глаз. Эшли проходится по линии роста ресниц, а затем растушевывает плоской кистью. Линию она втягивает к вискам. Получились легкие рок-н-ролльные smoky, уверена звезда.
- Брови она зачесывает вверх и наносит той же кистью немного коричневого геля, укладывая волоски в том же направлении.
- Ресницы Эшли накручивает с помощью керлера и тщательно прокрашивает, раскладывая их «солнышком». По нижним ресницам также проходится легким движением.
- Скулы звезда выделяет бронзором с помощью кисти. Немного средства она наносит и на виски, по линии рос волос, подбородок и на шею.
- На яблочки щек наносит персиково-розовые румяна.
- С помощью широкой плоской кисти наносит сухой хайлайтер на скулы и над верхней губой. Карандашом шоколадного оттенка прорисовывает родинки.
- Губы Эшли прокрашивает по контуру карандашом темно-бежевого оттенка, а сверху – помадой натурального оттенка. Готово!