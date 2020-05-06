Просто и быстро: Эшли Грэм учит делать натуральный макияж на каждый день (видео)

Эшли Грэм, которая обожает макияж и является лицом известной косметической линии, давно обещала записать туториал для поклонников. И вот, наконец, на ее странице появилось видео, где красотка виртуозно делает nude.

Девушка уточнила: данный мейк-ап будет максимально натуральным и призван в первую очередь сделать лицо свежим и сияющим. Также пышнотелая модель подчеркнула: она ни в коем случае не претендует на звание мейк-ап-артиста, но пару дельных советов дать может. Итак, увлажняем кожу своими любимыми средствами и вперед.