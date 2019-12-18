Проснулась с пончиками: 44-летняя Милла Йовович назвала чудом свою третью беременность

Милла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Милла трогательно поблагодарила дочек за букет пончиков

Милла Йовович сегодня на “пике обсуждения” - американская актриса украинского происхождения (Милла родилась в Киеве, в 5-летнем возрасте переехала с родителями в Лондон, а затем в США) находится на последнем месяце беременности! Буквально вчера, 17 декабря, Йовович отпраздновала день рождения - звезде фильма “5 элемент” исполнилось 44 года. Более того, в своем микроблоге в сети инстаграм актриса призналась, что могла родить в этот день! И вообще будущая мама третьего ребенка вообще считает чудом сам факт своей беременности в 44 года!

Так, на своей страничке в сети instagram Йовович опубликовала фото на фоне украшенной новогодней елки, засвеченной огоньками. К камере Милла позирует вполоборота, в свободном красном платье в белый горошек. При этом животик округлился настолько, что уже не остается сомнений - актриса вот-вот родит третьего ребенка. И хотя по всем предположениям это могло вполне случиться в день ее рождения, все же малыш решил не тревожить звездную маму. И дать ей возможность встретить 44-летие в безмятежности.

Беременная Милла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

В честь праздника Йовович оставила обращением к поклонникам:

“У кого день рождения? Прежде всего, спасибо всем за поздравления и наилучшие пожелания в мой большой день сегодня! Я не могу передать, как прекрасно я себя чувствую, когда получаю столько любви от всех вас! Я также хочу сказать, как я чрезвычайно благодарна за все благословения сегодня. Быть в 44 года беременной - это уже чудо! А проснуться рядом с букетом пончиков (другого не должно быть буквально…), и воздушными шариками от моих удивительных детей - самое невероятное чувство в мире! Мое сердце сегодня так переполнено благодарностью!!! Я посылаю вам всем столько любви”, - трогательно написала Милла.

Милла с дочками (фото: instagram.com/millajovovich)

Отметим, что ранее Йовович рассекретила пол будущего ребенка. В скором времени у актрисы родится еще одна девочка! Кстати, даже “ в положении” Милла продолжает работать и появляться на светских мероприятиях. В 2019 году в прокат вышли два фильма с ее участием: “Хеллбой” и “Райские холмы”. А в 2020-м запланирована премьера боевика “Охотник на чудовищ” с Йовович в главной роли, режиссером которого стал супруг звезды.

Напомним, 22 августа 2009 года Милла Йовович вышла замуж в третий раз, ее избранником стал режиссер Пол Андерсон, с которым актриса встречалась 7 лет до их свадьбы. Пара воспитывает двух дочерей - 12-летняя Эва Габо Андерсон и 4-летняя Дашиэл Иден Йовович-Андерсон. Милла также не скрывает, что в 2017 году была вынуждена сделать экстренный аборт, когда она была на четвёртом с половиной месяце беременности из-за преждевременных родов. В августе 2019 года Йовович сообщила, что беременна третьей дочерью.

Ранее Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьми на катке.