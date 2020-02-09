Пролежала пару часов на полу: Лобода пожаловалась на трудности профессии артиста

Певица даже показала "производственную травму" после репетиций
Светлана Лобода последнее время умиляла поклонников невероятно нежными и яркими снимками с отдыха с дочерьми в Мексике. Особый восторг у фанатов вызвали кадры с малышкой Тильдой, которую певица показывает весьма редко. Как оказалось, артистка смогла вырваться к детям всего на несколько дней, поскольку у нее много работы. На своей странице в Instagram звезда рассказала о трудностях профессии артиста и даже показала "производственную травму".
Светлана опубликовала снимок своей ноги с устрашающим мозолем на стопе. По словам исполнительницы, последние пару дней у нее выдались очень напряженными. Она подробно рассказала, каким именно был ее график.
"Полетела в Мексику на 3 дня, забрать деток, вернувшись, после 17 часов полёта, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи. Проснулась в 8 , примерка костюмов и снова репетиция. 5 часов отзанимались и вот уже ген прогон, макияж, причёска, выступление!! Вернулась домой к 1 ночи,
легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги. Вам ещё кажется профессия артиста привлекательно-легкой?" - разоткровенничалась Лобода.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Обеспокоенные поклонники призывают певицу больше беречь себя и называют настоящей труженицей в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками Евой и Тильдой.