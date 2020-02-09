ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пролежала пару часов на полу: Лобода пожаловалась на трудности профессии артиста

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.02.2020 - 15:19
Пролежала пару часов на полу: Лобода пожаловалась на трудности профессии артиста
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица даже показала "производственную травму" после репетиций

Светлана Лобода последнее время умиляла поклонников невероятно нежными и яркими снимками с отдыха с дочерьми в Мексике. Особый восторг у фанатов вызвали кадры с малышкой Тильдой, которую певица показывает весьма редко. Как оказалось, артистка смогла вырваться к детям всего на несколько дней, поскольку у нее много работы. На своей странице в Instagram звезда рассказала о трудностях профессии артиста и даже показала "производственную травму".

Светлана опубликовала снимок своей ноги с устрашающим мозолем на стопе. По словам исполнительницы, последние пару дней у нее выдались очень напряженными. Она подробно рассказала, каким именно был ее график.

"Полетела в Мексику на 3 дня, забрать деток, вернувшись, после 17 часов полёта, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи. Проснулась в 8 , примерка костюмов и снова репетиция. 5 часов отзанимались и вот уже ген прогон, макияж, причёска, выступление!! Вернулась домой к 1 ночи,
легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги. Вам ещё кажется профессия артиста привлекательно-легкой?" - разоткровенничалась Лобода.

Пролежала пару часов на полу: Лобода пожаловалась на трудности профессии артиста

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Обеспокоенные поклонники призывают певицу больше беречь себя и называют настоящей труженицей в комментариях.

  • Любая профессия, если человек работает на совесть, -тяжелый труд! Вы молодец и большая трудяга!
  • Может не лёгкой ,но оно того стоит
  • Моя зайка, берегите себя. мы очень вас любим и ценим весь ваш труд!
  • У меня тоже так бывает, а я не артист(
  • Береги себя, ты крутая
  • Света, берегите себя. Мы очень ценим ваш труд
  • Конечно это труд! Мы его очень ценим #lovelo
  • Каждая профессия и труд - сложны.
  • Не кажется и никогда не казалась - артист должен быть выносливым - уверена
  • Светлан! Да ты пахарь это видно. тут даже и не обсуждается . Молодец
  • Как это больно выглядит
  • Берегите себя!
  • Светлана, вы такая заботливая для своих детей и для поклонников. Желаю здоровья
  • Светлана,просто вы трудоголик и пример многим!!!)

Пролежала пару часов на полу: Лобода пожаловалась на трудности профессии артиста

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками Евой и Тильдой.

Рай на земле: Лобода очаровала красочными кадрами мексиканских каникул с детьми Столько страсти: Лобода в бикини пленила точеными изгибами и бесконечными ногами
Новости Украины Лободапевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь