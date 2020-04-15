Что я только не пробовала: падчерица Потапа раскрыла секрет своего похудения

22-летняя дочь Потапа и бывшей жены рэпера Ирины Горовой Наталья активно ведет свою страничку в Instagram и общается с подписчиками. Немало внимания девушка уделяет вопросам поддержания фигуры, которую не стесняется демонстрировать в весьма откровенных образах. К примеру, недавно она поучаствовала в трендовом флешмобе и похвасталась пикантным луком с подушкой вместо платья. В последнее время Наталья вела борьбу с лишним весом, так как немного поправилась.

Начала девушка еще в феврале и вот наконец появился результат! Об этом счастливая Горовая рассказала в новой публикации - а заодно и показала постройневшие формы. Она примерила новый комплекс спортивной одежды, который купила себе в качестве подарка за сброшенные килограммы.

Наташа позировала на балконе в кроп-топе с рукавами и коротких шортах бежевого цвета, демонстрируя упругий пресс и подтянутые ножки. В подписи к фото она рассказала, что именно помогло ей наконец-то увидеть минус на весах.

Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

"Я и шорты. Последний раз носила шорты наверное в 2017-2018 году. Тогда мои ноги были более худенькими, подтянутыми. После этого данный вид одежды стал либо пляжным (но обязательно это должны были быть широкие шорты) либо домашним. Мне было некомфортно, когда при ходьбе я видела, как болтаются мои ляшки.



Я миллиард раз пыталась худеть, но конечно это всегда оказывалось безрезультатно. Что я только ни пробовала - и курсы покупать, и возвращаться к диете, на которой сидела в 14 лет, и голодать, и отказываться от различных продуктов и никогда не помогало ничего. «У тебя тенденция с годами толстеть, а не худеть». Вот. Данная фраза от моего главного мотиватора повлияла на мое желание худеть.



С 10.02 я не кушаю после 19:00, только 2 раза нарушала (примерно в 19:30-20:00) по причине «не успела поесть», «домашний ужин после сауны на даче».



Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

С 02.03 я придерживаюсь растительного питания в честь Поста. Я отказалась от всего животного, ни разу не сорвалась. Не исключала алкоголь. И вот только на прошлой неделе я увидела заветные -2кг на весах , Аминь. Одежда, которую я давно хотела, но не покупала из-за того, что фигура была не такой, как я хотела. И я себе пообещала, что как только увижу результат - как дополнительная мотивация - куплю себе спортивные костюмы от Мироновой. И я решила помимо обычного костюма купить короткие шорты, чтобы моя мотивация никуда не уходила. Кстати, сейчас тренируюсь по домашней программе от Мироновой и стараюсь следовать питанию", - подробно поделилась своей борьбой за фигуру Наталья.

Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

Фолловеры порадовались вместе с падчерицей Потапа и засыпали ее комплиментами, восхищаясь ее фигурой.

Питание - это 80% успеха

Самая красивая

Вау какая красотка

Спортсменка и просто красавица

Красотка

Вы мой мотиватор и Вы меня вдохновляете

Бомба ракета.

Вы большая молодец. Теперь будете сильнее не только физически но и духовно и морально

Натали, ты красотка

Фигура отличная, очень мне нравится

Скриншот комментариев (instagram.com/natashka.gorovaya)

Напомним, ранее падчерица Потапа Наталья Горовая впечатлила результатами похудения и показала фото этого и прошлого года для сравнения.