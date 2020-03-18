Приятные хлопоты: Лилия Ребрик показала, как проводит время с дочками на даче

Лилия Ребрик вместе с детьми Полиной и Дианой проводит время на даче. "Дикая семейка" призывает всех украинцев беречь себя в условиях карантина. Лилия публикует фото и делиться своими мотивирующими поставми с подписчиками в Instagram.

"Вся Україна вдома... Дуже серйозні обставини змушують нас сьогодні обмежити живе спілкування, змінити свій звичайний ритм життя, свої плани, але в таких умовах зараз вся Україна. Мої батьки в Чернівцях, ми в Києві. Підтримуємо одне одного як можемо на відстані, не панікуємо і свідомо дотримуємось правил безпеки. Вірю, що все минеться!" - оптимистично заявляет ведущая.

"Щоб відчувати нашу з вами єдність, наша "дикасімейка" буде ділитися з вами відео та фото, як ми проводимо час на карантині… Адже ми так часто скаржимося, що нам не вистачає часу зробити щось... Проведіть цей час із користю для себе, для своєї оселі, для своїх рідних. Зробіть те, що можливо ви відкладали на завтра і завжди не встигали... Зробіть це зараз. Діліться своїми ідеями і корисними порадами. Насправді, сидячи вдома - ми рятуємо одне одного, рятуємо своїх близьких, рятуємо нашу країну. Ви вдома. Ми з вами! Бережіть себе!" - призвала теледива.

Фото: Лилия Ребрик с детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Также она показала видео со старшей дочкой Дианой, котрая разрисовывает деревянный скворечник. Творческие занятия – отличное время провождение с детьми.

"Чим зайняти дітей під час карантину? Будемо зустрічатися під цим хештегом і обмінюватися корисними ідеями. Зараз це ой як актуально! У нас наприклад з’явилася шпаківня. Запропонувати дітям зробити щось своїми руками - реально крута ідея. Діана увійшла у смак, коли бачила як на її очах цей будиночок оживав. Тепер у неї з’явився новий приємний клопіт: доглядати за птахами.

Діліться своїми ідеями. P.S вікно не постраждало, все відмили. Художник так бачив- то святе", - подписала видео Лилия.

Ранее Лилия Ребрик с мужем и старшей дочкой Дианой устроила танцевальный баттл и покорили синхронностью движений.