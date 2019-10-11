"Приятно быть похожим": Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой

Регина Тодоренко несколько дней тому побывала в Италии, а именно в романтичной Вероне – городе Ромео и Джульетты. Она прилетела ради показа известного итальянского бренда Calzedonia и даже сама "прогулялась" по подиуму в эффектном трендовом платье-пиджаке. Звезда получила немало одобрительных отзывов и слов восхищения от поклонников, но больше всего ее тронул комментарий, в котором ведущую сравнили с ее кумиром - актрисой Джулией Робертс.

Знаменитость опубликовала на страничке в Instagram несколько фото в образе для светского мероприятия. Клетчатое платье-пиджак подчеркнуло стройные ножки Регины. Она лучезарно улыбается с фотокарточки и смотрит прямо в объектив. Акцент в макияже сделан на губы с помадой глубокого винного оттенка, волосы уложены в роскошные упругие голливудские локоны.

"Под одним из постов я увидела очень лестный комментарий: "Регина - наша Джулия Робертс". Как же все-таки приятно быть похожим на своего кумира".

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В комментариях под снимком поклонники заверили ведущую, что она выглядит даже лучше, чем голливудская звезда.

Регина, ты намного лучше

Ты такая сексуальная

Красивая

После рождения ребенка девушки становятся еще прекрасней! И Вы, Регина, тому подтверждение!

Вы умница и красавица

Регина - вы шикарная женщина

Регина, вы гораздо привлекательнее Джулии!

Очень красивая

Красивая! Настоящая

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко показала свою слабость и искушение, которому не смогла противостоять во время поездки в Италию.