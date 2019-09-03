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Привезла солнце: Джамала прогулялась по территории средневекового замка в Лондоне

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.09.2019 - 13:56
Привезла солнце: Джамала прогулялась по территории средневекового замка в Лондоне
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала также восхищается воздушными тучами в Лондоне

Джамала не перестает удивлять многотысячную армию поклонников своими спонтанными, но всегда яркими путешествиями. Не так давно певице выпала возможность стильно прогуляться по “абсолютно случайному летнему Парижу”. Теперь же Джамала “случайно” попала на экскурсию в Лондон! Конечно же, певица спешит поделиться с поклонниками яркими деталями поездки.

Так, на своей страничке в сети instagram украинская исполнительница опубликовала новую серию фото из Лондона. На фото жизнерадостная Джамала позирует на фоне средневекового замка. А также посреди большого поля с гладко подстриженной зеленой травой.

“Раз! І ти грієшся під лондонським сонцем на подвір‘ї старовинного замку. Ну, де ж ви бачили у вересні стільки сонця у Британії! P.S. Ці хмари просто нереальні”, - поделилась эмоциями Джамала.

Привезла солнце: Джамала прогулялась по территории средневекового замка в Лондоне

Привезла солнце: Джамала прогулялась по территории средневекового замка в Лондоне

Джамала похвасталась отдыхом в Англии (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певица также поспешили прокомментировать ее новую серию фото:

  • “Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков. Удачи во всём, мира над головой, и побольше, счастливых моментов в жизни))”
  • “Зашла в инста с мыслями «ну когда же там у Джа новый пост?»)) красивые фото, с собой солнце привезла в Британию”
  • “Спасибо вам за красоту, которую вы показываете, очень красивые снимки, Вы и всё что Вас окружает!!!”
  • “Це Ви - наша сонячна українська красуня привезли сонечко в Туманий Альбіон”

Привезла солнце: Джамала прогулялась по территории средневекового замка в Лондоне

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Привезла солнце: Джамала прогулялась по территории средневекового замка в Лондоне

Привезла солнце: Джамала прогулялась по территории средневекового замка в Лондоне

Джамала похвасталась отдыхом в Англии (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала растрогала сеть душевным фото с сыночком. Певица обратилась к малышу с эмоциональной речью. При этом пост Джамалы был посвящен теме 1 сентября. Исполнительница отметила, что ее сына также ждет в будущем волнение первоклассника. Но пока что он "может сходить с ума - весь мир для него".

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Новости Украины певецДжамала
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