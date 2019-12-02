Пришла любовь: Наталья Могилевская проговорилась, что ее любимый появится на новогоднем концерте "Ніч суперхітів"

Уже 4 декабря в столичном Дворце "Украина" состоятся съемки большого концерта - "Ніч суперхітів", который телеканал "1+1" покажет в новогодние праздники. На одной сцене соберутся самые востребованные звезды украинского шоу-бизнеса, которые исполнят свои самые яркие хиты 2019 года. Недавно стало известно, что к артистам также присоединится певица Наталья Могилевская, которая представляет на новогоднем концерте свой главный хит этого года - "Покохала".

"Покохала" - это главная песня моей осени, которая родилась неожиданно на студии, сначала я думала, что она будет о маме, ведь это первые слова текста. Но ответ появился сам собой - я поняла, что трек будет о том, что я полюбила, а уже через две недели после ее написания в мою жизнь пришла любовь. Поэтому именно ее я исполню на большом новогоднем концерте "Ніч суперхітів", раскрою маленький секрет - я сыграю еще на фортепиано", - рассказала Наталья Могилевская.

Также певица заинтриговала, проговорившись, что ее любимый человек появится на концерте: "Я держу в секрете своего любимого, но он приедет на концерт чтобы поддержать меня в этот важный вечер".

Наталья рассказала, что еще несколько лет назад у нее была интересная новогодняя традиция: "Я всегда на Новый год работаю на сцене и для меня тот факт, что 31 декабря - Новый год не имеет большого значения. Раньше 30 ноября мы собирались с друзьями, со всей украинской тусовкой и устраивали удивительный новогодний праздник. К нам приходили все гастролирующие артисты, ведь каждый из нас 31 декабря работает".

Наталья Могилевская и Александр Цымбалюк (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, что этим летом Наталье Могилевской приписали роман с украинским оперным певцом Александром Цымбалюком. Артистов часто замечали вместе, также они проводили время на яхте с друзьями. Летом Наталья и Александр представили первую дуэтную песню "Стереодень", которую исполнили во время концерта на "Морвокзале" в Одессе. При этом пара не скрывала чувст на сцене! Поклонники заметили, как нежно Наталья и Александр смотрели друг на друга и обнимались на сцене. А в финале певец заботливо надел на Могилевскую свой пиджак.

Наталья Могилевская и Александр Цымбалюк (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также зрителей ждут динамичные ритмы от группы "Время и Стекло", романтический хит от Олега Винника, зажжет сцену популярная группа THE HARDKISS, известная украинская певица NK подарит украинско-латиноамериканские мотивы, группа DZIDZIO принесет много смеха и юмора. Прима-балерина Национальной Оперы Украины, судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар и премьер Александр Стоянов воплотят на сцене новогоднюю балетную сказку. Производство проекта будут осуществлять создатели самых рейтинговых шоу "Танці з зірками" и "Голос країни" - команда больших развлекательных проектов "1+1 Продакшн" под руководством Владимира Завадюка, а режиссерами-постановщиками станут Наталья Лысенкова, Наталья Ровененская и Мария Григоращенко, чья часть перфоманса для популярной американской артистки Pink вызвала мировой фурор.

Увидеть яркое новогодние шоу "Ніч суперхітів" вживую, можно купив билеты на концерт, который состоится уже 4 декабря во Дворце "Украина". Спешите, билетов осталось очень мало. А телеверсия будет показана в эфире телеканала "1+1" на новогодние праздники.