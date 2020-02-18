Наш принц: Осадчая и Горбунов празднуют трехлетие сыночка

Катя Осадчая и Юрий Горбунов по-прежнему скрывают лицо маленького сыночка Ивана, хоть мальчику 18 февраля исполнилось три года. Все его фото супруги делают обычно со спины или в полоборота, но внимательные поклонники уже заметили, что малыш похож на звездного папу. Так, Катя и Юрий решили устроить Ивану веселый и шумный праздник, на который пригласили мультипликационных персонажей.

Так, праздник мальчика состоялся в детском саду, о чем его мама собщила в InstaStories, показав красочные фото. Вместе с папой Иван буквально "нырнул" в блестящий "дождик", разбросанный на полу.

"Три года нашему Ивансику. Первый личный праздник в детском саду", - подписала один из снимков она.

Фото: день рождения сына Осадчей и Горбунова (instagram.com/kosadcha)

В честь знамнательного дня мальчика одела стильно и празднично – черные джинсы и белая рубашка с мелким принтом.

Компанию мальчику на праздники составили не только его друзья, но и любимые герои мульфильмов. "Пеппа, Джоржи и мыльные пузыри", - подписала фото с любимыми персонажами сына его мама.

"Нашему принцу сегодня три года. Будь здоров, сынок!" - назвал кадр с маленьким именниником его папа.

Фото: день рождения сына Осадчей и Горбунова (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ранее Юрий Горбунов рассказал о начале романас женой Катей Очадчей. Любимая придумала для своего мужчины оригинальный сюрприз – на каждый спектакль она отправляла ему желтые тюльпаны, а шоумен не мог догадаться, от кого они. Тогда еще пара тщательно скрывала зарождающийся роман.

К слову, на день рождение к сыну Катя Осадчая прилетела из Вены, где побывала на традиционном балу.