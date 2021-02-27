Принц Гарри назвал настоящую причину переезда в США: пришлось бежать

36-летний Гарри рассказал, почему решил оставить все полномочия члена королевской семьи в Великобритании и переехать в Америку. По словам бывшего герцога, всего через несколько дней после того, как он и его супруга Меган Маркл объявили о том, что они отказываются от королевских полномочий, принц ясно дал понять, что он "никогда не уйдет" от своей семьи и будет стремиться помогать другим. Настоящей причиной переезда стало сильное давление прессы на эмоциональное здоровье королевской четы.

"Я никогда не рассматривал свое решение как уход из семьи – скорее отступление. Я жил в очень сложном окружении, как я уверен, многие люди замечали. Мы знаем, какой может быть британская пресса. Она разрушала мое эмоциональное здоровье. Это было токсично, поэтому я поступил, как любой отец или супруг. Мне нужно было забрать свою семью, но я никогда не хотел покидать родных", – заявил Гарри.

Также принц рассказал, как он живет в США сейчас. Полуторагодовалый сын Гарри и Меган Арчи уже учится разговаривать. Первым словом, которое он произнес, стало слово "крокодил". И несмотря на то, что бывшие герцоги Сассекские уехали из Британии, связь с королевской семьей они поддерживают. Гарри даже рассказал, какой подарок Арчи получил от своей прабабушки и королевы Елизаветы II на Рождество.

"Она прислала нам вафельницу для Арчи, чтобы готовить ему завтраки. Мег готовит прекрасные вафли, и сын без ума от них. Арчи буквально просыпается утром и говорит "вафля", – говорил Гарри.