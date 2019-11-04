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"Пример для всех": MONATIK очаровал редким солнечным фото с женой в США

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.11.2019 - 10:28
"Пример для всех": MONATIK очаровал редким солнечным фото с женой в США
Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Певец прогулялся по Лос-Анджелесу

MONATIK (Дмитрий Монатик) редко публикует фото с женой Ириной Демичевой и двумя сыновьями - Даней и Платоном. Певец с удовольствием изучаем вместе с семьей красоты по всему миру – он признается, что мечтает показать мальчикам главные достопримечательности Европы и не только. Правда, показывать лица сыновей Дмитрий не спешит – он хочет, чтобы Данила и Платон сами заявили о своем желании представиться публике. Так, певец с женой и творческой командой отправился в США, где сделал трогательный снимок с Ириной в солнечном Лос-Анджелесе. Идентичные кадры появились на страничках артиста и его жены в Instagram.

На оригинальном фото Дмитрий выглядывает из-за спины Ирины, а она делает фото в зеркале, лучезарно улыбаясь в камеру.

В качестве подписи певец решил оставить романтические строки-хэштеги из песни "Мудрые деревья": "Тихо шептать ее волосы, вплетать белые полосы".

&quot;Пример для всех&quot;: MONATIK очаровал редким солнечным фото с женой в США

Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Поклонники певца умилились душевному снимку счастливой пары. Они написали немало теплых слов в адрес звездной семьи.

  • Сильно красивая
  • Счастья вам
  • Самые любимые
  • Дмитрий, Вы и Ваша семья - просто пример для всех. Всегда очень тепло после прочтения стихов адресованных Вашей супруге. Ваша семья – вечность
  • Какие же вы классные! Обожаю вашу семью!
  • Как это мило
  • Крутое фото

Скриншот комментариев

Ирина не удержалась и опубликовала несколько красочных фото из США. В частности, на одном из снимков певец со второй половинкой и своей творческой командой позирует за столиком в местном ресторане Санта-Моники.

&quot;Пример для всех&quot;: MONATIK очаровал редким солнечным фото с женой в США

&quot;Пример для всех&quot;: MONATIK очаровал редким солнечным фото с женой в США

&quot;Пример для всех&quot;: MONATIK очаровал редким солнечным фото с женой в США

Дмитрий Монатик с женой Ириной и друзьями в США (фото: instagram.com/monatik_official)

Кстати, MONATIK очаровал трепетным снимком с сыновьями в Вене.

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