Прикоснуться к вечности: Ксения Мишина показала редкие фото с сыном из Египта

Актриса вместе с сыночком посетили древние пирамиды в Гизе
Победительница Танцев со звездами 2019, популярная актриса Ксения Мишина умеет поразить неожиданным перевоплощение - так, недавно звезда примерила образ из некогда популярного сериала "Династия", представ на фото в луке дивы из 80-х. А после празднования Нового года она решила немного передохнуть и вместе с семилетним сыном Платоном, которого воспитывает одна, улетела в Египет.
Мама с сыном выбрали для каникул морской курорт Шарм-эль-Шейх. Однако, как призналась Ксения, им не повезло с отелем и погодой, поэтому они решили потратить время на интересную поездку и отправились к древним пирамидам в Гизе, что возле Каира.
На своей странице в Instagram Мишина поделилась эффектными кадрами на фоне старинных сооружений - одного из старых семи чудес света. К слову, звезда довольно редко показывает в сети своего сына, однако много и очень тепло рассказывает о нем.
Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)
Актриса с сыном весело позировали на фоне пирамид - однако по фото видно, что погода действительно довольно прохладная. Ксения одета в толстовку, кофту с капюшоном, лосины и кроссовки, Платон же в куртке с капюшоном, теплых брюках и обуви.
"Прикоснуться к Вечности всегда прекрасно ...Пожалуй, в этот раз - это единственное место, которое максимально впечатлило и зарядило) Когда море холодное и отель - ошибка, главная цель - найти счастье и позитив в себе. Мы с Платоном всем шлём любовь", - поделилась Мишина под публикацией.
Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)
Подписчики актрисы желают им с сыном хорошего отдыха и восхищаются живописными видами.
Скриншот комментариев (instagram.com/misha.k.ua)
Напомним, Ксения Мишина призналась, как живет после победы в Танцах со звездами 2019.