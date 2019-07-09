Прикольная: Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018

Катя Осадчая приятно удивила и порадовала поклонников яркой прогулкой по Киеву с необычной гостьей. А именно – с победительницей Евровидения 2019 от Израиля, певицей Нетой Барзилай! Отметим, что Нета прилетела в Киев не только ради того, чтобы встретиться с ведущей программы "Светская жизнь". Барзилай стала специально приглашенной гостьей для суперфинала шоу Голос Діти на канале "1+1". Напомним, что финал прошел в воскресенье вечером, 7 июля. Победу в 5-м сезоне популярного талант-шоу одержал мальчик из Грузии Александра Зазарашвили. Его наставниками были солисты группы "Время и Стекло" – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний.

Так что в Киеве Барзилай зря времени не теряет. Вместе с Катей Осадчей они прогулялись по живописной местности и ряду исторических мест: Андреевский спуск, Пейзажная аллея, на территории Национального музея истории Украины.

Катя Осадчая и Нета Барзилай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv)

На instagram-страничке программы "Светская жизнь" появилось немало фото с этой знаковой прогулки, на которых можно узнать много знакомых мест Киева. Кстати, Осадчая выбрала роскошное платье-вышиванку от именитого украинского дизайнера Юлии Магдыч.

"Welcome to Ukraine! Интервью с победительницей Евровидения 2018 уже в эту субботу в "Светской жизни". Не пропустите веселую экскурсию по Киеву", - говорится на страничке программы.

Более того, 10 июля Нета Барзилай выступит на сцене масштабного фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве!

Катя Осадчая и Нета Барзилай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv)

Поклонники программы также поспешили оставить комментарии:

"Такая прикольная и добрая эта Нета. У девчонок хорошее настроение, хорошая прикольная фотография!"

"Главное, что она чего-то добилась в своей жизни, умничка!"

"Дивилась Голос. Діти! То супер! Коли вона заспівала з дітками, мурашки по шкірі! Нета супер! Дякую! Емоції переповнють. Вона дійсно талановита"

"Она такая прикольная"

"Жмите дальше свои жопы на диванах... А тем временем, вот такая неординарная девчонка, будет делать свою движуху, и достигать новых высот!"

Скриншот комментариев: instagram.com/svitsketv

Катя Осадчая и Нета Барзилай (фото: Veronika Monakovaдля instagram.com/svitsketv)

Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила эсклюзивными фото с шоу Голос.Діти. Телеведущая отметила, что гордится таким проектом и уверена, что в будущем его участники станут известными артистами.

Кстати, до этого Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили романтичными образами в суперфинале 5-го сезона шоу Голос. Діти. Телеведущая блистала в роскошном вечернем платье бежевого оттенка. Наряд декорирован стрекозами и одуванчиками.