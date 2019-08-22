"Приходится утепляться": Вера Брежнева в бикини ошарашила фото у бассейна

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица продемонстрировала необычный пляжный образ

В последнее время певица Вера Брежнева просто-таки балует своих поклонников эффектными фото и откровенными признаниями. Так, на днях артистка снялась в фотосессии для известного глянца и призналась, что ее муж Константин Меладзе любит, когда она ходит по дому обнаженная. А новым фото в своем Instagram она просто ошарашила сеть, показав необычный пляжный образ.

На снимке Вера загорает у бассейна, сидя на стуле и закинув руки за голову. Однако ее наряд весьма оригинален - на знаменитости черное бикини, такого же цвета джемпер и теплые ботинки. Дополняют этот нестандартный лук солнцезащитные очки.

"Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться", - прокомментировала забавное фото Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры по достоинству оценили модный аутфит певицы - многие отметили ее необычный стиль и восхитились стройной фигурой.

Хоть это и выглядит странно, но мне нравится

Вера, ваше тело и лицо идеальное

Наша Киевская кровь она сильная!!!

Оч крутA

Главное, что ноги в тепле

Вера, нереальная, идеальная, фарфоровая статуэточка. Не перестаю восхищаться, обожаю

Главное,что ноги в тепле, а голова на холоде

Верочка ты как всегда прекрасна

WOW..крутышка

Красавица

Ааа какой Свитер!!!!

Какой красивый живот)

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева разоткровенничалась о посещении психолога. Певица призналась, что он ей помогал избавиться от “всех обид и психологических узлов”.

Ранее Вера Брежнева очаровала total white луком в Баку. Артистка зажгла на фестивале "Жара".