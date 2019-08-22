"Приходится утепляться": Вера Брежнева в бикини ошарашила фото у бассейна

Певица продемонстрировала необычный пляжный образ
В последнее время певица Вера Брежнева просто-таки балует своих поклонников эффектными фото и откровенными признаниями. Так, на днях артистка снялась в фотосессии для известного глянца и призналась, что ее муж Константин Меладзе любит, когда она ходит по дому обнаженная. А новым фото в своем Instagram она просто ошарашила сеть, показав необычный пляжный образ.
На снимке Вера загорает у бассейна, сидя на стуле и закинув руки за голову. Однако ее наряд весьма оригинален - на знаменитости черное бикини, такого же цвета джемпер и теплые ботинки. Дополняют этот нестандартный лук солнцезащитные очки.
"Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться", - прокомментировала забавное фото Брежнева.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фолловеры по достоинству оценили модный аутфит певицы - многие отметили ее необычный стиль и восхитились стройной фигурой.
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Напомним, Вера Брежнева разоткровенничалась о посещении психолога. Певица призналась, что он ей помогал избавиться от “всех обид и психологических узлов”.
Ранее Вера Брежнева очаровала total white луком в Баку. Артистка зажгла на фестивале "Жара".