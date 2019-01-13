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У старшего брата Меган Маркл снова проблемы с полицией

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.01.2019 - 16:29
У старшего брата Меган Маркл снова проблемы с полицией
Томас Маркл-Младший (фото: Legion-media)

Томас Маркл-младший решил покататься в нетрезвом виде

В пятницу ночью сводный брат Меган Маркл, 52-летний Томас Маркл-младший снова угодил в неприятности. Он был задержан полицией на шоссе округа Джосефин в штате Орегон. Об этом сообщило издание DailyMail.

Согласно полицейскому журналу, он находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили тесты, проведенные после задержания.

Отчеты показывают, что авотомобиль Томаса был отбуксирован, количество промилле при проверке превышало допустимые нормы.

У старшего брата Меган Маркл снова проблемы с полицией

Томас Маркл-младший (фото: dailymail.co.uk)

Это уже не первый случай, когда родственник члена Британской королевской семьи имеет неприятности с полицией. Летом 2018 года его невесту Дарлин Блаунт полиция задержала за нападение на Томаса. При чем подобные разборки чета устраивает не впервые. 

Несмотря на все семейные склоки пара планирует поженится уже этой весной. При чем Томас Маркл хочет увидеть свою звездную сестру на свадьбе.

У старшего брата Меган Маркл снова проблемы с полицией

Томас Маркл и его невеста Дарлин Блаунт (фото: dailymail.co.uk)

Кстати, недавно стало известно, что Кейт Миддлтон отпраздновала свой 37-й день рождения с близкими друзьями и мужем принцом Уильямом в особняке Анмер-Холл в графстве Норфолк. И, несмотря на роскошную усадьбу с десятью спальнями, в которой достаточно места для гостей, принц Гарри и Меган Маркл не присутствовали.

У старшего брата Меган Маркл снова проблемы с полицией

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: instagram.com)

Напомним, ранее стало известно, что незадачливый братец Меган написал письмо королеве Великобритании Елизавете II, в котором он попросил уберечь Меган от трагедии, которая произошла с принцессой Дианой. 

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