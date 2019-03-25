"Превращаюсь в неприятную женщину": Маша Ефросинина рассказала о похудении к лету

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая раскрыла секреты здорового меню без отказа от сладостей

Популярная телеведущая Маша Ефросинина привыкла всегда держать себя в форме. Стройная звезда не приемлет диет и суровых ограничений в рационе, а вместо этого предпочитает регулярное правильное, раздельное питание и постоянные занятия спортом. Так, знаменитость решила поднять на странице в Instagram животрепещущую тему в преддверии лета и пляжного сезона - похудение и необходимость отказа от сладкого. Она поделилась личным опытом и дала пару советов, как разнообразить меню без ущерба для фигуры и вкусовых рецепторов.

Ведущая призналась, что никогда не участвовала в марафонах, предлагающих отказаться от сладостей и сахара на длительный срок, ведь кроме недомогания и раздражения никаких "бонусов" от них не получала.

"Я никогда не выдерживала челенджи типа #21деньбезсладког: не варит башка, сил нет, превращаюсь в неприятную женщину. Зачем мне эти челенджи, спросите? Я видела на девочках результат: сияющая кожа, абсолютно исчезнувший целлюлит, легкость и невероятная энергичность! Но есть одно Но - практически каждая девочка уже на 22-ой день закладывала в себя шоколадный фондан... Слабачкой я себя не считаю, поэтому пошла по своему любимому пути - все изучить!" - рассказала она.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша уверяет, что человеческому организму просто необходима глюкоза, ведь она питает мозг. Она содержится как в искусственных сахарах: кристаллическом сахаре, подсластителях, заменителях и т.д., так и во фруктозе, которая находится во фруктах и продуктах растительного происхождения.

"Я давно отказалась от сладкого в виде пирожных, тортов, сахара в чай и кофе и т.д. (только горіхова тарта во Львове - мой грех). В основном все сладкое я получаю из фруктов, и исключительно в первой половине дня. Завтраки у меня - это единственный прием, не подчиненный раздельному питанию - в них есть и белки и углеводы вместе. Да, и натощак у меня обязательно стакан теплой воды с мёдом! Сейчас к лету хочу чуть подсушиться, поэтому вот вам три типа моих завтраков, в которых обязательно есть сладенькое, но оно не опасно для здоровья, а значит, и для фигуры!" - заверила телезвезда.

Итак, с утра знаменитость отдает предпочтение йогурту без сахара, в который добавляет столовую ложку льна (замачивает в йогурте с вечера) и большой порции фруктов. Не откажется она и тоста с авокадо, сыра и натуральных конфет из сухофруктов, орехов и кэроба.

Завтрак Маши Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Еще один вариант завтрака - яйца, спельтовый хлеб с семечками и курага с бананом к кофе.

Завтрак Маши Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонникам понравились рекомендации телеведущей, и они решили взять советы на вооружение, поблагодарив Машу за то, что она поделилась личным опытом.

"Все это звучит очень вкусно! Это так здорово, что Вы делитесь секретами улучшения фигуры, которые не повредят здоровью!", "Спасибо за дельные советы! Весной актуально как никогда", "Супер, Мария! Пропагандируйте здоровый образ жизни и питания! Это так важно!", "Маша, вы большая умничка!", "Спасибо огромное за пост", - писали фолловеры.

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Кстати, Маша Ефросинина растрогала до глубины души искренним признанием мужу в день его рождения.