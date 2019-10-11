"Прекрати соблазнять!" Тина Кароль засветила обнаженную грудь на "строгом" фото

Тина Кароль умеет выглядеть соблазнительно и сексуально даже в повседневном гардеробе и строгих нарядах, что говорить о пикантных образах, в которых она каждое воскресенье выходит в эфир шоу Танцы со звездами 2019! Певица еще летом кардинально сменила имидж, внезапно представ перед поклонниками на фото в белье! Но это было лишь начало – дальше последовали горячие пляжные фотосеты и откровенные образы из нового клипа на песню "Вабити". Теперь же украинская поп-дива решила покорить сеть образом соблазнительной и строгой леди-босс.

Артистка запечатлена в строгом наряде, больше похожем на распахнутый пиджак или платье с экстремальным вырезом и пуговицами на манжетах. Примечательно, что на фото без труда можно рассмотреть декольте певицы. На ее запястье красуются несколько изысканных крупных золотых браслета, а на пальцах – многочисленные кольца. Круглые изысканные серги небольшого диаметра довершили образ строгой, но сексуальной деловой леди.

Макияж с акцентом на алые губы, котрые давно стали визитной карточкой Тины. Волосы с косым пробором акуратно уложены. Никаких излишеств – все подчеркнуто элегантно, но соблазнительно одновременно!

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники не смогли сдержать восторженных откликов о новом образе своей любимицы.

Така справжня, природня, гарна

Красотка, ох и красотка!

Шикарно, очень даже шикарно

Очень элегантный образ. Все-таки яркая помада огонь

Супер красотка невероятная

Сразу вспомнила "Основной инстинкт" - опасная женщина

Ты супер

Тин, прекрати соблазнять

Неймовірно чарівна

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль очаровала сеть снимком подросшего сына Вениамина.