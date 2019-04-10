Прекрасный цветок: Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в белоснежном платье

Поклонники Ребрик пришли в восторг от ее образа
Лилия Ребрик не перестает приятно удивлять своих поклонников буквально идеальным чувством стиля. Украинская телеведущая едва ли не каждый день публикует в своем микроблоге яркие образы, отличимые по характеру и настроение. А недавняя серия снимков вызвала просто-таки бурю восторженных эмоций.
Так, Лилия Ребрик посетила в понедельник, 9 апреля, вечером церемонию награждения премии "Жінка України-2019" от журнала "Единственная". Для посещения события Лилия выбрала очень нежный образ в белоснежном платье чуть ниже колен, без рукавов и под горло. Главная изюминка платья – крупные воланы, которые и добавляют образу воздушности. В целом лук получился очень элегантный!
"Браво нашим жінкам! Вони надихають, вони мотивують, вони роблять життя кращим!" - поделилась эмоциями вечера Ребрик.
Лилия Ребрик
Свой утонченный образ телеведущая дополнила туфлями-лодочкам с разноцветными вставками. Из украшений – только длинные серьги. Аккуратная укладка и макияж с акцентом на красные губы довершают стильный выход Лилии.
На некоторых снимках Ребрик позирует с Сергеем Зениным, вместе с которым ведет программу "Ранок з Україною". Также есть фото с Катей Осадчей, которая посетила вечер!
Лилия Ребрик и Катя Осадчая
Ребрик и Сергей Зенин
Поклонники Лилии поспішили оставить свои комментарии:
Прекрасная Лилия Ребрик
Напомним, ранее Лилия Ребрик умилила весенним снимком с мужем и дочкой.
Также Ребрик в эффектном платье поделилась весенним лайфхаком.