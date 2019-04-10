Прекрасный цветок: Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в белоснежном платье

Лилия Ребрик не перестает приятно удивлять своих поклонников буквально идеальным чувством стиля. Украинская телеведущая едва ли не каждый день публикует в своем микроблоге яркие образы, отличимые по характеру и настроение. А недавняя серия снимков вызвала просто-таки бурю восторженных эмоций.

Так, Лилия Ребрик посетила в понедельник, 9 апреля, вечером церемонию награждения премии "Жінка України-2019" от журнала "Единственная". Для посещения события Лилия выбрала очень нежный образ в белоснежном платье чуть ниже колен, без рукавов и под горло. Главная изюминка платья – крупные воланы, которые и добавляют образу воздушности. В целом лук получился очень элегантный!

"Браво нашим жінкам! Вони надихають, вони мотивують, вони роблять життя кращим!" - поделилась эмоциями вечера Ребрик.

Лилия Ребрик

Свой утонченный образ телеведущая дополнила туфлями-лодочкам с разноцветными вставками. Из украшений – только длинные серьги. Аккуратная укладка и макияж с акцентом на красные губы довершают стильный выход Лилии.

На некоторых снимках Ребрик позирует с Сергеем Зениным, вместе с которым ведет программу "Ранок з Україною". Также есть фото с Катей Осадчей, которая посетила вечер!

Лилия Ребрик и Катя Осадчая

Ребрик и Сергей Зенин

Поклонники Лилии поспішили оставить свои комментарии:

Сукня і справді неймовірна і Ліля теж!

Лілія, ви неперевершена!

Як ви все встигаєте?!

Красавица!!! А Вы получили премию???

Блискуче виглядаєте!

Очень хорошо тебе в этом платье!

Как говорит моя семилетняя дочь – круть!

Прекрасное платье!

Вы очень красивая женщина.

Ліліана, це навпаки Ви надихаєте, та мотивуєте нас, жінок! Обожнюю Вас!

Красивое платье дополняет шикарную женщину)

Шикарный образ!!!

Як завжди, прекрасна і усміхнена, супер!

Не можу на Вас, Лілічка, надивитись))

Прекрасная Лилия Ребрик

Напомним, ранее Лилия Ребрик умилила весенним снимком с мужем и дочкой.

Также Ребрик в эффектном платье поделилась весенним лайфхаком.