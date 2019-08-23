"Прекрасный день": Джамала прогулялась по Парижу в стильном летнем образе

Артистка почти весь город исходила пешком
Украинская исполнительница Джамала, которая сейчас находится на творческом подъеме и недавно пообещала скоро порадовать поклонников новинками, поделилась неожиданной радостью. Как рассказала артистка, у нее случилась внезапная и незапланированная поездка в Париж, однако все сложилось как нельзя лучше.
На своей странице в Instagram певица поделилась эмоциями от пребывания в столице Франции, а также показала трендовый летний образ, в котором она отправилась на прогулку по городу.
Для свидания с Парижем Джамала выбрала белую футболку и нежно-розовую юбку на запахе средней длины. Эффектный лук она дополнила кроссовками и солнцезащитными очками, а также модной сумкой-бананкой.
Фото: Джамала в Париже (instagram.com/jamalajaaa)
Как поведала звезда, она встретила там свою подругу, а также прошла почти весь город пешком.
"Абсолютно випадковий літній Париж, неочікувано трапився зі мною. День був просто неймовірним, за який практично все місто було пройдено пішки. А на останок найприємніша зустріч із моєю @litsarkisian. Прекрасний день, прекрасний Париж. Загорніть ще", - написала Джамала.
Девушки смело позировали на крыше галереи Лафайет на фоне потрясающей парижской архитектуры.
Фото: Джамала в Париже (instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики по достоинству оценили стильный аутфит артистки и оставили ей множество душевных отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Атмосферными кадрами прогулок по Парижу певица также поделилась в разделе сториз своего аккаунта - по ним видно, что Джа успела и погулять, и шопингом заняться.
Фото: Джамала в Париже (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, недавно Джамала вызвала спор в сети перевоплощением в "девушку с района". Певица примерила несколько спортивных нарядов, а фотосессия проходила на балконе одной из столичных многоэтажек.
А до этого Джамала призналась, что ее годовалый сын Эмир-Рахман уже выучил первую песню. Однако это вовсе не композиция его звездной мамы! Любимая песня мальчика - хит рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Джамала лаконично отметила - "Ревную".