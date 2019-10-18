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"Прекрасное создание": Тина Кароль сверкнула пышным бюстом в роскошном платье

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Певица посетила концерт Вечернего квартала в соблазнительном образе

Тина Кароль - настоящая икона стиля и та еще соблазнительница! Каждый ее выход в свет будоражит и восхищает поклонников, ведь в последнее время певица выбирает откровенные и соблазнительные наряды. Так, на днях она появилась в эффектном полосатом платье с пикантными вырезами в районе груди и живота, которое отлично подчеркнуло достоинства фигуры знаменитости. На концерте "Вечернего квартала" в Киеве она также блистала в роскошном наряде.

Для выхода в свет Тина выбрала элегантное черное платье в пол с сексапильным разрезом на бедре и очень глубоким декольте. Шикарный наряд выгодно подчеркнул пышный бюст артистки и точеные изгибы ее тела. Дополняют лук красиво уложенные локоны и фирменная красная помада.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Кароль сделала несколько ярких кадров за кулисами, на некоторых из них она повернулась спиной к камере и игриво смотрит из-за плеча.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

В комментариях к посту подписчики звезды не скупились на похвалу и комплименты, называя ее королевой и пантерой.

  • Тина Григорьевна Кароль,хочу сказать Вам,шо незаконно быть настолько секси и красивой!!!
  • Королева. Как всегда невероятная
  • Пантеера
  • Кошечка
  • И волосы твои летали, как на обложке глянца
  • Невероятно красивая
  • Просто прелесть!!!!
  • Богиня
  • Тинааа секси-мать
  • Роскошная во всех отношениях!
  • Сто раз говорила и ещё скажу: КАК СИЛЬНО ТЕБЕ ИДЁТ ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ!
  • Прекрасное создание очей очарование!!!
  • Наша неземная красота
  • Прям Нереальная....

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль соблазнила образом в платье с "голой" спиной от украинского дизайнера.

Также Тина Кароль очаровала сеть снимком подросшего сыночка Вениамина, который сейчас пребывает в Великобритании.

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