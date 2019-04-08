Прекрасная жемчужина: Осадчая покорила оригинальным образом на Голосе страны 9

Популярная телеведущая Катя Осадчая умеет покорить зрителей своим появлением в кадре. И дело не только в ее высоких профессиональных качествах, но и оригинальных нарядах, которые становятся предметом восхищений и обсуждений в сети. Так, звезда показала в Instagram снимок, сделанный во время првого прямого эфира шоу Голос страны 9.

Катя запечатлена на сцене в мини платье изумительного бирюзового цвета от украинского бренда SannaOne без бретелей с акцентом на линию декольте. Наряд украшал огромный бант с боку. В качестве обуви Катя выбрала замшевые нюдовые лодочки. Она дополнила образ изысканными аксессуарами – колье с множеством камней и крупными серьгами. Естественный макияж и гладко зачесанные блестящие волосы стали завершающим аккордом сценического лука обворожительной Кати.

Поклонникам очень понравился наряд и образ ведущей. Они отметили, что знаменитость выглядит на экране просто сногсшибательно.

Фото: Катя Осадчая ( instagram.com/kosadcha)

"Какая красивая!", "Особливість і чарівна жемчужина від Бога!", "Ця сукня Вам дуже пасує! Ви були прекрасна!", "Катенька, Вы замечательная!", "Вау, просто неймовірна", "Какое шикарное платье! И этот цвет Вам очень идет!", "Катерина, Вы просто нереально красивая", - восторгались комментаторы.

Катя также поделилась в сториз эсклюзивными кадрами из закулисья проекта Голос страны 9. Она с удовольствием позировала на камеру вместе с мужем и со-ведущим Юрием Горбуновым, а также звездными судьями.

Фото: instagram.com/kosadcha

Ранее Катя Осадчая покорила ярким весенним образом у озера.

Кстати, Катя Осадчая показала лук в наряде от украинского бренда theCOAT, который напомнил образ Тины Кароль на Голосе страны 9.