Прекрасная семья: Маша Ефросинина показала счастливое утро с мужем и сыном

Любимица публики Маша Ефросинина, которую недавно подловила за "запрещенным" занятием ее сестра Елизавета Ющенко, в последнее время все больше стала уделять времени семье, чем работе. На ее станице в Instagram все реже мелькают кадры рабочих процессов и на телевидении ведущую так же увидишь не часто. Нельзя сказать, что Ефросинина сидит без дела, ведь у нее остаются благотворительные проекты и успешный блог на YouTube, но публичности стало в разы меньше.

Очередное фото, которое Ефросинина разместила в соцсетях только подтверждает семейную идиллию знаменитости. На домашнем кадре семья (за исключением младшей дочери Наны, которая похоже осталась за кадром и отвлекала маму и брата от съемок) собралась в гостинной и занялась увлекательным делом — игрой в Лего. Похоже на то, что они только проснулись, потому что даже не успели переодеть пижамы.

Фото: Маша Ефросинина с мужем Тимуром и сыном Александром (instagram.com/mashaefrosinina)

"Дни без целей и задач", - подписала уютный кадр Маша Ефросинина.

Стоит отметить, что съемки в пижамах для телеведущей не в новинку, она без стеснения показывает себя настоящую и в самых интимных моментах жизни. Недавно с мужем они опубликовали не менее уютный фотосет.

Фото: Маша Ефросинина с мужем Тимуром (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики восхитились дружной и счастливой семьей и пожелали им счастья:

Чудова сім’я

Самые лучшие дни

Ви супер круті! Мотивуєте на створення сім‘ї нового покоління, без старезних стереотипів

Я просто балдію від Вашої сім'ї , Вашої пари

Как правило такие дни удаются и приносят больше счастья!)

Самые лучшие дни

Люблю вас

Відпочинок з сім'єю це дуже важливо))) гарні

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