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Прекрасная муза: MONATIK покорил сеть портретом жены-красавицы

Автор: Марина Настевич

Артист с женой и друзьями устроили веселую прогулку на яхте

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (MONATIK) редко балует поклонников семейными фото, так что каждый из них буквально на вес золота. Сейчас он вместе с женой Ириной находится в Одессе и порадовал фанов атмосферными кадрами с отдыха.

В компании друзей, режиссера Тани Муиньо и любимой супруги Дмитрий устроил романтическую и веселую прогулку по Черному морю на яхте. В своем Instagram он поделился черно-белыми фото с палубы корабля.

Также артист не удержался, чтобы не похвастаться красавицей-женой, опубликовав эффектный портрет Ирины. Девушка в свободной рубашке и солнцезащитных очках запечатлена у борта судна, а ее волосы красиво развеваются на ветру.

В подписи Монатик оставил три романтичных сердечка, а также хэштег "сильно красивая", отсылающий к его одноименному хиту.

Дмитрий Монатик поделился кадрами с морской прогулки с женой и друзьями (фото: instagram.com/monatik_official)

На странице Ирины Монатик в Instagram тоже появились фото, сделанные во время одесского морского путешествия.

"Какой фантастический выдался день. Спасибо чудесные люди", — написала она в подписи.

Ирина Монатик с мужем и друзями отдохнула на яхте в Одессе (фото: instagram.com/irinamonatik)

Напомним, что в июле звездная пара отметила пятую годовщину свадьбы. Сейчас пара воспитывает двух сыновей - Даниила и Платона.

Поклонники пришли в восторг и оставили много растроганных комментариев.

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  • Прекрасная муза
  • Ну вот как, можно так любить жену
  • Дмитрий, вы такой молодец! Так сильно любить свою женщину, к сожалению, не каждому дано
  • Восхищает ваше отношение к своей спутнице

Скриншот комментариев

Ранее MONATIK трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы - 1 июля у них был юбилей супружеской жизни, так называемая "деревянная" свадьба, пять лет в браке.

А еще жена MONATIK'а Ирина растрогала сеть нежными фото певца с сыновьями.

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