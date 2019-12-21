В предвкушении праздника: Лилия Ребрик с дочками нарядили новогоднюю елку

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась счастливыми фото с детьми

Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик успевает вести утреннее шоу, играть в театре и проводить время с семьей - мужем Андреем Диким и двумя дочерьми — Дианой (7 лет) и Полиной (1 год). Декабрь - пора праздников и особенно радостное время для семейства, ведь малышки просто обожают праздники и все, что с ними связано. Так, артистка уже порадовала их отличным подарком на День святого Николая!

Теперь же пришла пора наряжать новогоднюю красавицу елку - конечно же, вместе с детьми! На своей странице в Instagram Лилия поделилась атмосферными снимками процесса, с которых так и веет радостью и весельем.

Одетые в уютную домашнюю одежду мама с дочурками со смехом украшают деревце игрушками - особенно этим поглощена младшая Полинка.

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик призналась, что с детства тоже обожает это делать.

"А ми в процесі! Прикрашати ялинку- це найбільша радість з дитинства! Обожнюю!!!!! Кайфую!!!!! Насолоджуюсь кожною іграшкою!!!!! Для Польки- це нові враження))), вона б з’їла цю ялинку, так радіє їй! Діана - вже профі: розказує що і як треба прикрашати, а я просто щаслива, дивлячись на усмішки дітей. В передчутті свята... А Ви вже прикрасили ялинку? Стоїть вже красуня у Вас? В яких кольорах? P.S. Я хотіла в цьому році зробити білосніжну, але діти внесли свої корективи))). У них своє бачення! А я завжди дослухаюся", - поделилась эмоциями ведущая.

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети поспешили прокомментировать очаровательные кадры Ребрик с дочерьми.

Лиля, вы втроем такие чудесные!!! И как же быстро растет малышка!

У нас ритуал за день до НГ...)

Очень позитивная фотография столько эмоций в одном Мгновении

Главное на одной волне с детьми

Какие вы классные

Ой, у нас разноцветная, очень много игрушек, сделанных детворой

Супер

Чудесные!!! А что за картина на заднем фото у вас? Креативно- позитивчик

Какая же вы вы милая очаровательная и очень дружная СЕМЬЯ!!! С Наступающим вас Новым Годом!!!

И я очень люблю наряжать)))

Какие чудесные,просто прелесть

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала новогодней фотосессией с дочками. Она перевоплотилась в помощника Санты. Также Ребрик поделилась главными секретами воспитания счастливых детей.