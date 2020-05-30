Предательски выдают: Кристина из Холостяк-10 прокомментировала скандал с интимом на проекте

Участница проекта Холостяк-10 Кристина решила не отмачиваться и прокомментировала пост-шоу, на котором всплыли пикантные подробности о главном герое и одной из девушек, имя которой держится в секрете. Оказалось, у Макса Михайлюка был интим с одной из претенденток на его сердце, что и послужило причиной расставания с избранницей Дашей. Вот только имени соблазнительницы никто не называл, что породило массу домыслов и догадок. "Подозрение" пало на одну из самых эффектных участниц, которой холостяк оказывал явные знаки внимания – Кристину. Девушка поспешили объясниться на странице в Instagram.

Так, Кристина заверила, что речь шла вовсе не о ней и даже намекнула на то, ко же это может быть, посоветовав внимательнее смотреть анонсы.

"Отвечаю на ваш вопрос, который взорвал мой директ, с Максом интима у нас не было. "Подозреваемая" успешно заметает следы, хотя первые анонсы предательски ее выдают. Выбор: говорить об этом или нет - решение индивидуальное и личное. Те скрины с эфира, которые вы присылаете мне в личные сообщения со свидания с родителями - отношения никакого не имеют к словам Даши. Хочу пожелать вам хорошей личной и сексуальной жизни, что бы вычислять «кто мафия» было бы просто не интересно. Хотя поговаривают, так делают только адекватная половина общества. Счастливой̆ обладательнице звания "У ВАС ШО БЫЛ СЕКС С МАКСОМ?" терпения. Я так поняла, эту ношу ты теперь несешь не одна. Не справедливо, я Макса только за торс трогала ,а меня уже записали в "бесстыдница". Ну и в целом желаю любящего мужчину, после интима с которым, отрекаться и прятаться не придется", - написала она.

Кристина из Холостяк-10 (фото: instagram.com/kris.chem)

Также свое веское слово сказала и финалистка проекта Дана, которую Макс не выбрал, отдав предпочтение и заветное кольцо Даше. Девушка и вовсе показала личную переписку с победительницей, где они активно обсуждали вопрос интима на шоу. Дана заверила, что никакого отношения к этому не имеет.

"У кого с кем и когда был или не был секс, во время или после проекта - это личное дело каждого. У меня - мое дело. У Даши, Макса и других участниц - их. Никто ни в чем не виноват. Никто не плохим или очень хорошим. Так уж сложилось, что никто не остался с Максом. Причины - у каждого свои. И их много. В жизни так бывает. И это нормально", - отметила Дана, закрыв комментарии.

Скриншот: instagram.com/dana_okhanska

Ранее победительница проекта Холостя 10 Даша Ульянова рассказала о том, как развивались ее отношения с Максом Михайлюком после шоу.